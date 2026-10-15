Clara, la plataforma de gestión de gastos corporativos, inició sus operaciones comerciales en Argentina y abrió una vacante para contratar a un country manager que encabece su crecimiento en el mercado local.

La compañía comenzó su presencia en Buenos Aires en 2024, con el objetivo de formar un equipo tecnológico para su operación global. Actualmente cuenta con 30 colaboradores en el país, entre ellos responsables de marketing, prevención de fraude y riesgo crediticio.

“Ya construimos desde el país una parte relevante de nuestro equipo global; ahora queremos llevar esa proximidad al mercado y replicar el éxito que hemos logrado en Brasil, Colombia y México”, afirmó Gerry Giacomán Colyer, cofundador y CEO de Clara, en un comunicado.

La entrada comercial contempla el lanzamiento de Clara Global, una solución para centralizar la gestión de gastos y reintegros de empresas que operan en distintos países, monedas y entidades legales.

La plataforma utiliza inteligencia artificial para registrar comprobantes, aplicar políticas internas y dirigir solicitudes a los responsables de aprobación. Según la compañía, el sistema puede automatizar entre el 80% y el 90% de las aprobaciones y rechazos de gastos.

La herramienta también permite gestionar reintegros mediante transferencias a cuentas bancarias argentinas (CBU) y admite tarjetas propias y de terceros.

La compañía afirma que su portafolio supera las 40,000 empresas en América Latina y que sus soluciones han permitido ahorrar 4.6 millones de horas y hasta u$s 240 millones de dólares. Sin embargo, Clara no detalló cuántos clientes espera captar en Argentina ni los objetivos de negocio para esta nueva etapa.