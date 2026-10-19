Capital One busca convertir a México en una fuente de talento tecnológico de largo plazo para su operación en Estados Unidos. A tres años de establecer su hub de tecnología en el país, el banco digital refuerza sus programas para recién graduados y aumenta cada año la contratación, con la intención de formar ingenieros que puedan desarrollar su carrera dentro de la empresa financiera estadounidense.

Aunque aquí no ofrece sus servicios financieros, la apuesta por México responde a una necesidad estratégica y a objetivos agresivos de seguir modernizando la banca, dijo Delfina Stabile, directora de reclutamiento del hub de tecnología de Capital One en México.

El banco digital eligió México para instalar uno de sus hubs de innovación porque “tiene un ecosistema de tecnología altamente calificado y un gran nivel de universidades”, agregó Stabile.

La tecnología ocupa un lugar central en el negocio de Capital One, que cuenta con más de 14,000 colaboradores en esta área a nivel global (también tiene hubs de innovación en India y Filipinas).

Desde México, sus ingenieros desarrollan plataformas y productos de punta a punta que utilizan los 100 millones de usuarios que la institución tiene en Estados Unidos.

“El impacto de lo que hacen los ingenieros mexicanos es enorme”, explicó Stabile en entrevista con El Cronista.

La compañía encontró en el país una combinación de universidades con alto nivel académico y profesionales con las capacidades lingüísticas necesarias para trabajar con equipos estadounidenses. Sobre esa base, busca ampliar su relación con instituciones educativas de distintas regiones y construir una cantera de talento que acompañe sus planes de modernización tecnológica.

“México tiene un calibre de talento altísimo. Creo que no sé si en México son conscientes del nivel de universidades que tienen y de lo altísimo que es el nivel académico”, señaló Stabile.

Capital One no es la única empresa de tecnología de Estados Unidos que tiene esta modalidad de contratar mexicanos para el desarrollo de sus productos, también lo hace la app de entrega de comida a domicilio Doordash.

Formar talento para una carrera de largo plazo

Una de las vías para ampliar esa base de ingenieros es un programa dirigido a recién graduados, que en su tercer año de operación busca seguir creciendo tanto en contrataciones como en alcance.

Stabile no reveló el número de personas que incorpora, pero confirmó que la contratación aumenta año con año.

El programa tiene una duración de 18 meses. Desde su ingreso, los participantes trabajan como ingenieros de software de tiempo completo y rotan por dos equipos para conocer diferentes desafíos técnicos y líneas de negocio. Durante ese periodo reciben mentoría, capacitación y acompañamiento para desarrollar sus habilidades dentro de una institución financiera de gran escala.

La iniciativa también busca reducir la distancia entre la formación universitaria y las exigencias de los procesos de selección de empresas tecnológicas estadounidenses. Capital One aplica entrevistas técnicas y casos prácticos que requieren preparación específica y, en muchos casos, se realizan en inglés.

“Hay desafíos de que los ingenieros pasen procesos que son mucho más world class, en donde hay casos prácticos, entrevistas técnicas”, dijo Stabile.

Frente a esa brecha, la compañía organiza talleres y programas de desarrollo para que los candidatos aprendan cómo funcionan esas evaluaciones, incluso si finalmente no son contratados por el banco.

“Queremos demostrar, devolverle a la comunidad de tecnología en México y que, si alguien lo contratamos o no lo contratamos, o pasa nuestro proceso o no pasa nuestro proceso, por lo menos que aprendan cómo las empresas de Estados Unidos están contratando hoy en día”, agregó.

La búsqueda de talento no se limita a la Ciudad de México. Capital One mantiene vínculos con universidades de distintas partes del país, principalmente aquellas con carreras relacionadas con tecnología, ingeniería y ciencias.

Para participar en el programa, los candidatos deben haberse graduado entre diciembre de 2025 y agosto de 2027; la experiencia previa como becarios o en puestos de tiempo completo suma, aunque no es indispensable, detalló Stabile.

Una estrategia para retener ingenieros

Más allá de cubrir las posiciones disponibles, Capital One quiere que los jóvenes que ingresan a través de estos programas se conviertan en parte de su plantilla durante años.

Stabile destacó que la empresa tiene colaboradores con antigüedades de 10, 15, 20 y hasta 25 años, incluidos profesionales que comenzaron su trayectoria como recién graduados o mediante programas para estudiantes.

“Queremos hacer lo mismo con México. Queremos que la comunidad sepa que nosotros estamos acá invirtiendo más a largo plazo”, afirmó.

La ejecutiva sostuvo que el vínculo con las universidades y los programas para recién graduados forman parte de ese compromiso, y anticipó que la institución seguirá ampliando las iniciativas y el número de contrataciones, sin precisar metas concretas.

El modelo también contempla la colaboración entre los equipos locales y los de Estados Unidos. Por ello, la compañía busca candidatos con buen nivel de español e inglés, capaces de participar en reuniones, capacitaciones y actividades con colegas de ambos países.

Los ingenieros trabajan bajo un esquema híbrido (acuden a la oficina de Ciudad de México), así que para incorporarse, los candidatos de otros estados deben estar dispuestos a reubicarse en la capital.

Para Capital One, el reto no consiste únicamente en encontrar profesionales capaces de desarrollar tecnología, sino en prepararlos y retenerlos para sostener una estrategia que se ejecuta desde México, pero cuyos productos llegan a 100 millones de clientes en Estados Unidos.