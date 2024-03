Bancos ya reducen costos de los créditos y alargan plazos en préstamos a empresas

La baja de la tasa de plazos fijos del 110% al 70% provocó un descenso en la tasa de fondeo de los bancos, que ya se está viendo reflejada en una caída en la tasa de los créditos, que prevén que seguirán bajando significativamente a la par de una inflación que reduce su ritmo.

Algunos bancos dieron el puntapié con préstamos comerciales, orientados a empresas, pymes y autónomos con buena facturación. E incluso están alargando los plazos de pago, que se triplicaron en su duración, al pasar de 12 meses a tres años.

"En los últimos ocho meses prestábamos todo a empresas a muy corto plazo, a 12 meses, y para conseguir poder dar un crédito a un año y medio debíamos pedir una autorización especial a modo excepcional".

Alargan plazo

"Ahora pasaron a 36 meses porque los informes de las consultoras que nos pasan prevén un descenso en la inflación, entonces nos anclan a prestar a una tasa más barata para que no quede alta a futuro", revela el ejecutivo de un banco.

Lanzaron una oferta comercial con préstamos para inversión o adquisición de bienes de capital a 18 meses a una tasa del 88% anual (contra 128% hasta ahora), a 24 meses al 90% (contra 131%) y a 36 meses al 92% (contra 135%), de lo poco que habían empezado a dar a tres años.

Son con amortización mensual y una comisión del 2%, exclusiva para operaciones con SGR, hipoteca, prenda y leasing. También sacaron una nueva oferta comercial de descuentos de cheques de pagos diferido o echeq a 30 días al 85%, a 60 días al 87% y a 90 días al 90%. Para préstamos comerciales para capital de trabajo a 12 meses la bajaron a una tasa del 87% con amortización mensual, sin comisión.

Alerta

Claro que los bancos ponen un foco en a quién prestarle: al rubro de la construcción lo tienen en alerta, por el parate a toda la obra pública, lo mismo industrias como la automotriz, ante la caída de la producción.

Si le va mal al rubro a la cual pertenece la empresa, luego no podrá pagar el crédito. Para mantener la mora controlada, las entidades son conservadoras a la hora de prestar, porque atrás están los depósitos.

Los banqueros reconocen que se venden menos créditos corporativos y cuesta mucho más colocar, ya que las empresas no tienen necesidad de financiamiento para inversión en un contexto de caída de la demanda.

Meeting

En una reunión que hacen en forma quincenal con gerentes de distintos bancos para compartir escenarios notaron que algunas entidades están saliendo con foco en venta de cheques, con préstamos cortos a tasas atractivas, por debajo del 90% anual, con el sistema francés.

Es para que puedan cancelarlo en forma adelantado a mitad del préstamo si lo desean, de forma de sacarse intereses e impuestos de encima, que conviene antes que a tasa fija, pese a la penalidad que se debe pagar por la cancelación anticipada.

"En el sector Pymes se está frenando la operatoria, no están tomando, por eso le sugerimos que tomen la plata para stockearse de mercadería, pero no les sirve porque no están vendiendo", revelaron en la reunión.

La mora en la mira

Pero agregaron que la tranquilidad es que todos los meses se encuentran dentro de los semáforos en verde que tiene que tener la sucursal, que significa que la mora está controlada.

"Después de un año donde los préstamos en pesos al sector privado vienen en caída, ante la baja de tasas vuelve a haber incentivo en los bancos para salir a buscar a esa clientela de empresas y personas, a quienes ahora se le aumenta la capacidad prestable", señala Guillermo Barbero, de First.

El analista Christian Buteler comenta que ahora los bancos buscan más rentabilidad que lo que le ofrece un pase al comenzar a otorgar créditos, pero lo hacen en medio de un contexto difícil por una recesión que se va a profundizar.