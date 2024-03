Cuánto podría pagar Galicia por el HSBC, el enigma de la City

¿Cuánto podría llegar a pagar el Grupo Galicia por la operación local del banco internacional HSBC? Se trata de "la pregunta" de la City después de que trascendieran una oferta y negociaciones no cerradas.



"El año pasado hablaban de entre u$s 400 millones y u$s 500 millones, pero ahora debe ser más", estima el CEO de uno de los grandes bancos del sistema argentino.

"Una estimación que se podría hacer es ver cuánto pagó Macro por Itaú (u$s 50 millones) en relación con su valor libro para hacer una cuenta similar. A partir de eso, y mirando el patrimonio neto podes tener una idea, asumiendo que los bancos son parecidos", precisa el presidente de otra de las instituciones fuertes.

"Hay que ver qué EBITDA (utilidad) tiene, pero calculale 5 o 6, pero hay que ver el pasivo laboral", advierte el ex número uno de una gran firma financiera.

Ex HSBC

"Aunque no todo es tema precio, sino también tener el ok del BCRA. Hace un tiempo, los ex HSBC, Gabriel Martino y Gerry Mattos, estaban trabajando junto a uno de los grandes fondos de inversión internacionales, interesados en comprar la cartera en la Argentina. Y qué mejor que tenerlos a ellos, que conocen al HSBC por haberlo manejado por dentro", revela el dueño de un banco local.

Sin embargo, hoy no estarían entre los interesados, según pudo saber este diario por fuentes al tanto de la negociación.

Por dentro

"Hay que ver qué venden, no creo que lo vendan todo: si es retail sólo muy poco. Prácticamente se pagará el share de tarjetas. Seguro se quedarán con una oficina en el país con sus cuentas más importantes", conjetura el CEO de un importante banco.

¿A cuánto está valuado contablemente su patrimonio? "Si se consideraran los niveles informados a fines de noviembre pasado y se los expresara en moneda del mes en curso arrojaría un valor en torno a los u$s 1.000 millones, y un EITBDA de u$s 360 millones, aunque lógicamente esta magnitud no comprende el valor actual de las utilidades futuras esperadas, algo que resulta definitorio al momento de establecer una cotización de la entidad en el mercado", informa Andrés Méndez, titular de AMF Economía.

En cifras

El HSBC es uno de los 10 mayores bancos privados del país que -a noviembre pasado- poseía el 6,8% del total de activos de este selecto grupo, los que en aproximadamente un 50% se distribuían entre financiamiento al sector privado no financiero y colocaciones en títulos públicos y privados.

Si se considera que sus sucursales plenas representan el 4,8% del total de los mayores bancos privados, surge claramente que el "ratio" de activo por sucursal es más elevado que sus pares. En CABA posee 33% de sus unidades de negocio, en tanto que sus pares presentan una participación significativamente inferior en materia de bocas de captación (19%).

Qué dicen

"HSBC ha sido contactado por terceras partes interesadas en la adquisición de nuestras operaciones en Argentina. No obstante, por el momento, no se ha llegado a un acuerdo", revelaron al ser consultados.

Desde Galicia, en tanto, dijeron que "siempre buscamos oportunidades para hacer crecer nuestro negocio en Argentina, incluyendo potenciales adquisiciones. No obstante, por el momento, no hemos llegado a ningún acuerdo y no tenemos más comentarios para hacer."