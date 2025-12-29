El ministro de Economía, Luis Caputo, se apresuró cuando dijo que desde este lunes se podía ir al Banco Nación a depositar los dólares sin declarar, ya que el propio BNA tuvo que sacar la promoción que había hecho, porque desde Presidencia de la Nación aún no sacaron la Ley de Inocencia Fiscal en el Boletín Oficial.

“Estamos evaluando la ley y la normativa para hacer la implementación lo más ágil y sencilla posible para los clientes y también, en caso que corresponda, solicitar ajustes a normativas vigentes para que se adapten a la nueva ley. Y de esta forma acompañar, apoyar e implementar lo antes posible esta propuesta e iniciativa del gobierno”, dijeron desde el Supervielle.

Nuevas normativas

Desde la banca extranjera, en cambio, optan por cubrirse ante potenciales problemas que puedan llegar a tener: “De momento la norma del BCRA y la UIF nos exigen tener documentación de respaldo. El ministro lo sabe. Los bancos cumplen normas. No tuits. Leyes, normativas, comunicaciones del BCRA, de la UIF. No se rigen por un tuit. Si las normas cambian, se cumplen las nuevas normas. Tan simple como eso”.

Desde otra entidad van en la misma línea: “Las normas son las mismas que antes, no hay un régimen donde anotarse y no hay nada reglamentado, entonces se puede depositar el dinero en los bancos pero después hay una validación del origen de los fondos, siempre se los debe demostrar y para eso están las normas de la UIF. No está modificada hoy esa normativa, eso es lo fundamental para trabajar. Normas distintas a las existentes”, sugieren.

Consultas internas

“Haremos consulta internas y a los reguladores. Informalmente, cuando se anunció esta posibilidad en conferencia de prensa del 9 de junio, sabemos que al GAFI no le gustaba la idea. Habrá que esperar a los detalles de los diversos reguladores (BCRA, UIF, ARCA) porque así como está, el tema no vuela".

“Todavía tenemos cuentas CERA en el sistema y no hay tanto apetito como en agosto del año pasado. El contexto cambió, los riesgos son otros y el panorama es más preventivo”, pronostica el CEO de una de las grandes entidades del sistema financiero argentino.

Cuánto juntar

El número que tienen en mente en el Gobierno son los u$s 100.000 millones que se encuentran en cajas de seguridad y en el colchón dentro de la Argentina, sobre un total de u$s 250.000 millones fuera del sistema. Si pueden captar u$s 10.000 millones, no estará mal.

“Es un flujo permanente. Esto no es un blanqueo de stock sino un blanqueo de flujo. Es meter transaccionalmente a la economía toda la informalidad hormiga. Hoy eso es 40% del PBI".

“Con que el 10 o 20% de ese flujo entre todos los años, tenés que la economía tendrá un flujo anual de u$s 15.000 millones a u$s 20.000 millones todos los años entrando al sistema, sea en pesos o dólares. Es un boom enorme. Es casi toda la inversión de Vaca Muerta al año”, se entusiasman en las mesas.

Bancarización

Desde el Gobierno sostienen que lo esperable es que haya buena cantidad de inversión extranjera directa y bancarización de fondos de argentinos. Hacen hincapié que la victoria electoral de medio término permite anticiparles un buen año, pero no quieren arriesgar a ponerle un número al ingreso de capitales.

“Acá juega una combinación de expectativas de mercado, resultados políticos y shocks reales. Fíjate como reaccionó el mercado a las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Ponerle un número a eso es imposible. Pero luego del pago de deuda de enero espero un buen año. En todo caso lo relevante es que la política económica irá respondiendo a la realidad tal como lo viene haciendo”, dicen en off the record.