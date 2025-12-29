Mientras el dólar oficial que venden los bancos cotiza a $ 1475, el blue se vende a $ 1530, con lo que reapareció la brecha entre el billete formal y el paralelo.

Esta diferencia que existe hoy seguramente se achique, porque la lógica indicaría que muchos ahorristas aprovecharán para hacerse de dólares a precio oficial para revenderlos luego en las cuevas.

La punta compradora del billete informal es de $ 1510, por lo que hay $ 35 de diferencia por cada divisa que se adquiere, lo que equivale a $ 35.000 cada u$s 10000.

Nueva brecha

La distancia con la que quedó el blue con respecto al oficial tenderá seguramente a achicarse a partir de este lunes, justamente por los que hagan este puré para ganarse esta diferencia con los tipos de cambio.

Donde se puede hacer más diferencia es comprando en los bancos y vendiendo con cripto, ya que en Binance, por ejemplo, la punta compradora de dólares está a $ 1529 y la vendedora a $ 1548. En ese caso, son $ 54 de diferencia que se hace el ahorrista.

Dólar cripto

La clave es ver el spread que tenga cada player de cripto, ya que en Binance es de apenas 1,26%. Mientras en Cocos, por ejemplo, es de 2,6%, al tener la punta compradora a $ 1516 y la vendedora a $ 1555 al cierre de esta edición, ya que las variaciones son de minuto a minuto. En Ripio es de 3%, entre $ 1508 para la compra y $ 1556 para la venta.

Binance P2P tiene spread de apenas el 0,7%, al tener la compra en $ 1544 y la venta en $ 1556. El spread más amplio lo tiene Lemon Cash, de 5,5%, al tener la punta compradora en $ 1475 y la vendedora en $ 1576. Buenbit también tiene el mismo spread de 5,5%, al comprar a $ 1495 y vender en $ 1579.