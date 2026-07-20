Alonso Cervera Lomelí, Director General Adjunto de Estudios, Asuntos Públicos y Comunicación de Santander México durante la ceremonia de premiación.

España está en la cima del mundo y no solo en temas futbolísticos, pues uno de sus bancos emblemáticos fue reconocido por Euromoney como el Mejor Banco del Mundo.

Se trata de Santander, quien recibió el reconocimiento por la transformación de sus servicios, que incluyen la transición hacia un banco global más sencillo, más fuerte y más conectado, sustentada en unos resultados récord, una gestión disciplinada del capital y una inversión continuada en tecnología y plataformas globales.

En un comunicado, la institución financiera española señaló que el reconocimiento global refleja la sólida evolución de Santander en los últimos años, marcada por el cumplimiento de su estrategia 2023-2025, y por haber superado los principales objetivos fijados para los inversores y alcanzado un cuarto año consecutivo de beneficios récord.

En el lapso de referencia, el banco alcanzó 180 millones de clientes en todo el mundo, lo que equivale a 1.34 veces la población de México.

En este sentido, Euromoney destacó la capacidad del banco para reforzar su franquicia internacional mediante operaciones estratégicas de adquisición, así como la inversión continuada en plataformas globales comunes que mejoran la experiencia de cliente, aumentan la escalabilidad y reducen los costes operativos en todos los mercados.

“En la última década, más de 70 millones de clientes han elegido Santander, lo que significa que hoy prestamos servicio a 176 millones de personas y empresas. En nombre de todos ellos - y de nuestro extraordinario equipo en Europa y América, que cada día va un paso más allá y realiza un trabajo excepcional- nos sentimos orgullosos de ser reconocidos por Euromoney como el Mejor Banco del Mundo”, señaló Ana Botín, presidenta de Banco Santander.

En cuanto a la filial mexicana, Felipe García Ascencio, Director General de Santander México, destacó que obtener el reconocimiento a nivel local refleja un logro que destaca la solidez de la operación, la confianza de sus clientes y el compromiso de todos nuestros equipos.

Otros galardones

Euromoney sumó a los reconocimientos a Santander el de Mejor Banco del Mundo en Financiación al Consumo, debido a su liderazgo, apoyado en el crecimiento continuado del volumen de financiación, los avances en modelización del riesgo y concesión digital de préstamos, así como su posición de liderazgo en plataformas de financiación de automóviles.

Además de estos dos premios globales, Santander recibió diversos reconocimientos regionales, entre ellos el de Mejor Banco Minorista en Latinoamérica, Mejor Banco de Inversión en Latinoamérica, Mejor Banco para PyMEs en Europa y Mejor Banco en Latinoamérica en ESG.

También recibió reconocimientos en diferentes clasificaciones en Chile, Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, España y Portugal.