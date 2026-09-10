Este jueves, 10 de septiembre de 2026, la cotización deldólar llegó a 16.983 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.51%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.02 pesos y un mínimo de 16.88 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.58%, pero en el último año cayó 7.67%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia bajista.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización mostró una tendencia bajista predominante, con una racha de descensos a mitad del periodo, breves rebotes y un cierre levemente al alza que no revirtió la caída acumulada.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 3.79%, es menor que la volatilidad anual del 7.24%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar en el día 1 muestra una tendencia positiva, indicando un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este crecimiento refleja un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo cual podría influir en el mercado financiero.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cambios en la economía o en el entorno internacional pueden revertir esta alza. Un análisis continuo es crucial para entender si esta tendencia se mantendrá en el futuro cercano.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.