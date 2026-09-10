El tiempo tendrá un cambio marcado en Formosa durante el viernes 11 de septiembre, con un comienzo de jornada que estará acompañado por tormentas y condiciones inestables.

El pronóstico anticipa lluvias durante distintas horas del viernes, mientras que el sábado llegará con un panorama diferente y temperaturas que continuarán siendo moderadas.

Cómo estará el tiempo en Formosa durante el viernes 11

El viernes comenzará con tormentas durante la madrugada, con una temperatura mínima de 16°C y una máxima prevista de 23°C para toda la jornada.

Durante la mañana también se esperan tormentas, con una probabilidad de precipitación del 99% y alrededor de 1 milímetro de lluvia pronosticado.

El viernes 11 de septiembre comenzará en Formosa con tormentas durante la madrugada, con una temperatura mínima de 16°C y una máxima prevista de 23°C para toda la jornada. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Hacia la tarde, las condiciones comenzarán a mejorar y se prevé lluvia débil, mientras que durante la noche aparecerán nubes y claros y la temperatura descenderá.

Qué pasará con las lluvias durante el sábado 12

El sábado 12 presentará un escenario bastante diferente en Formosa, ya que el pronóstico no anticipa nuevas precipitaciones durante la jornada.

Durante la madrugada se espera cielo despejado, mientras que por la mañana y la tarde habrá nubes y claros, con una temperatura que alcanzará los 22°C.

Por la noche, las condiciones continuarán mejorando, con cielo despejado, una mínima de 14°C y vientos del sur que podrían alcanzar los 16 km/h.

Cómo seguirá el tiempo en Formosa después de la tormenta

Después del episodio de inestabilidad del viernes, el domingo 13 mantendrá un panorama más estable, con temperaturas de entre 12°C y 21°C y sin lluvias previstas.

El lunes 14 continuará la tendencia de tiempo estable, con una mínima de 10°C, una máxima de 22°C y cielo despejado durante buena parte de la jornada.

A partir del martes 15 también se esperan condiciones mayormente estables, mientras que las temperaturas comenzarán a recuperarse durante los días siguientes.