Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos de septiembre 2025
La billetera digital del Banco Provincia confirmó los beneficios que regirán durante el noveno mes del año. Todos los detalles.
En septiembre el Banco Provincia está de festejo. La institución, que abrió por primera vez sus puertas al público el viernes 6 de ese mes, en 1822, decidió celebrar a lo grande con nuevos descuentos y promociones en Cuenta DNI.
La billetera digital se suma a la celebración de este aniversario con una promo especial en comercios de gastronomía: el sábado 6 y domingo 7 de septiembre habrá un 30% de descuento en comercios de Gastronomía, con tope de $8.000 por persona.
Además, continúan las dos jornadas de ahorro en carnicerías, que serán los sábados 6 y 20, y los descuentos en comercios de cercanía, ferias, universidades y garrafas.
Y como ya es habitual, a lo largo del mes habrá beneficios especiales en diferentes cadenas de supermercados con presencia en diferentes puntos del territorio bonaerense.
Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos de septiembre 2025
Los principales descuentos de septiembre con el monto que hay que pagar para alcanzar el tope de descuento:
- Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.
- Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
Las más leídas de Economía y Política
Adiós a la pensión por fallecimiento: el Gobierno eliminó el beneficio por viudez a este grupo
Destacadas de hoy
Members
La láctea más acosada por el sindicato no podrá dividir la empresa entre los hermanos herederos
Ante la creciente mora en las familias, llega una solución para resolver deudas financieras
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios