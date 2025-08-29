En septiembre el Banco Provincia está de festejo. La institución, que abrió por primera vez sus puertas al público el viernes 6 de ese mes, en 1822, decidió celebrar a lo grande con nuevos descuentos y promociones en Cuenta DNI.

La billetera digital se suma a la celebración de este aniversario con una promo especial en comercios de gastronomía: el sábado 6 y domingo 7 de septiembre habrá un 30% de descuento en comercios de Gastronomía , con tope de $8.000 por persona.

Además, continúan las dos jornadas de ahorro en carnicerías, que serán los sábados 6 y 20, y los descuentos en comercios de cercanía, ferias, universidades y garrafas.

Y como ya es habitual, a lo largo del mes habrá beneficios especiales en diferentes cadenas de supermercados con presencia en diferentes puntos del territorio bonaerense.

Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos de septiembre 2025

Los principales descuentos de septiembre con el monto que hay que pagar para alcanzar el tope de descuento: