Banco Provincia sorprende a los gamers: liquidan la PlayStation 5, la Xbox S y la Nintendo Switch al mejor precio

El Banco Provincia anunció una nueva línea de promociones por el Día del Gamer y se podrán comprar diferentes consolas de videojuego, tales como la PlayStation 5, la Xbox S o la Nintendo Switch en cuotas sin interés. El beneficio incluye, además, diferentes artículos gaming como pueden ser controles o sillas.

Banco Provincia sacó una promoción para comprar consolas de videojuegos

Con motivo del Día del Gamer, el Banco de la Provincia de Buenos Aires dispuso una nueva promoción para sus clientes durante el 29 de agosto para que se pueda acceder a la compra de diferentes consolas de videojuegos y artículos de gaming desde el portal Provincia Compras.

El beneficio contempla la posibilidad de adquirir todo tipo de productos de en 12 cuotas fijas sin interés, lo cual es una gran oportunidad para renovar el famoso "setup", incorporar elementos o simplemente darse un gusto tecnológico y de entretenimiento.

Qué productos gamer se pueden comprar en Banco Provincia

Entre los productos más destacados que se ofrecen en el portal Provincia Compras del Banco Provincia de Buenos Aires, se encuentran todo tipo de artículos y entre ellos se destacan las siguientes consolas:

Sony Playstation 5 Slim 1tb

Consola Xbox S 512GB

Consola Nintendo Switch NEON

Casco Realidad Virtual Sony Ps5 Playstation Vr2 +

Volante Logitech G923 Trueforce para PC/Xbox 941

Cómo se pueden conseguir las consolas y artículos gamer en Banco Provincia

Las personas interesadas en poder comprar productos gamer a través de Banco Provincia podrán hacerlo con tarjetas de crédito Visa y MasterCard emitidas por la propia entidad.

Con este beneficio, se podrán aplicar las 12 cuotas sin interés y aprovechar los descuentos adicionales que hay en otros artículos, tales como teclados, joysticks, sillas, monitores, gabinetes de computadoras, mouses, y diferentes controles para simuladores de videojuegos de autos.

No obstante, también se puede pagar con tarjeta de débito pero en estos casos se debe abonar al contado, por lo que no se podrán aplicar cuotas mediante este método.

Por qué se celebra el Día del Gamer el 29 de agosto

Cada 29 de agosto se festeja el Día del Gamer y todo comenzó cuando los fanáticos instalaron en el año 2008 el Día de los Videojuegos, el cual servía para homenajear a aquellos que fueron furor en cada año de lanzamiento.

Con el correr del tiempo esto se modificó y se fijó la fecha para conmemorar al Día del Gamer y la pasión que despiertan los diferentes videojuegos en los fanáticos.