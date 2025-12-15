Daniel Tillard dejaría de ser presidente del Banco Nación, mientras el vicepresidente Darío Wasserman es el principal candidato a reemplazarlo, por lo que su puesto de número dos quedaría libre.

De ahí la búsqueda de un nuevo director con un perfil técnico, aunque hay quienes dicen que el director Alejandro Henke, quien llegó de la mano del ministro de Economía, Luis Caputo, podría ascender a vicepresidente.

Karinista puro

Wasserman, por su parte, es un ‘Karinista’ de pura cepa, ya que es el esposo de Pilar Ramírez, principal espada de Karina Milei en la Legislatura porteña.

En los pasillos del primer piso de los despachos del directorio se rumorea de cómo la principal asesora de Tillard y gerenta departamental de Gestión Estratégica, María del Pilar Montarcé, quien lo había acompañado en el Banco de Córdoba a Tillard como directora ejecutiva, ahora le habrían quitado funciones estratégicas al mudarla de su oficina del primer piso a un entrepiso. “Conserva el mismo cargo pero le quitaron poder”, dicen puertas adentro.

Mudanza a New York

Mientras el otro asesor estrella del directorio, Juan Carlos Isi, quien llegara a ser gerente general del Banco Central luego de haber hecho gran carrera allí, fue reubicado en la sucursal de Nueva York del BNA para estar a cargo, para reemplazar a Fernando Vodeb, ya que cumple los cuatro años que dura el puesto de general manager de la filial neoyorquina.

El director Nicolás Carvajal es otro de los que podría renunciar, que hace unos días no se lo ve por el banco, y lo mismo podría suceder con el vicepresidente segundo, Carlos Balter.

Cambio de mando

Estos movimientos mucho tienen que ver con los cambios en la jefatura de gabinete de ministros a nivel nacional, primero con Guillermo Francos, quien era uno de los sostenes de Tillard, y antes con la salida de Nicolás Posse.

Mientras, se están apoyando en un nuevo gerente de Contabilidad y Administración, ex Naranja X, para hacer los estados contables al uso americano para salir con la emisión de la obligación negociable en Wall Street.

Con estos movimientos, el gerente general, Gastón Alvarez, gana poder, al ser del riñón de Wasserman.

Créditos para aguinaldos

En otro orden, para acompañar a las empresas locales, el Banco Nación lanza una Línea de Asistencia para el Pago de Aguinaldos, destinada a facilitar el cumplimiento de las obligaciones salariales de las MiPyMEs y grandes empresas de todos los sectores económicos.

A través de una tasa única en el mercado, la nueva línea ofrece créditos en pesos con un plazo de hasta 150 días y un desembolso único, exclusivamente para el pago del Sueldo Anual Complementario (S.A.C.).

Las empresas que abonen al menos el 50% de los haberes de su nómina a través de la entidad podrán acceder a una tasa fija preferencial del 35%, mientras que en el resto de los casos contará con una tasa del 50%. El monto de financiamiento no tiene límite reglamentario y será evaluado individualmente, pudiendo cubrir hasta el 100% de la nómina salarial para cuentas radicadas en el Banco.

Prendarios

Además, el Nación anunció una mejora significativa en las condiciones de su línea de préstamos personales “+Autos”. La TNA fija en pesos es del 38%, disminuyendo en 12 puntos porcentuales respecto a la anterior (50%), impulsando la demanda y facilitando la adquisición de vehículos para miles de argentinos.

Dan hasta $ 100 millones financiables, con financiación del 100% del valor del vehículo (IVA incluido) a un plazo de hasta 72 meses para vehículos 0 km o usados de hasta 10 años, tanto nacionales como para importados.