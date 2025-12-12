Cuando todo el mercado ya daba por hecho que Brubank se iba a vender a Nubank, finalmente la operación no se concretó, y el gigante de Brasil posterga de esta manera su ingreso al país, que lo iba a hacer comprando la entidad que preside Juan Bruchou, que comparte con Diego Pando y con Claudio Porcel, dueño de Balanz.

Nubank, una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, anunció en cambio su intención de obtener una licencia bancaria, tanto en Brasil como en los Estados Unidos.

Cambio de rumbo

“Esta iniciativa está alineada con la intención de la compañía de explorar futuras oportunidades internacionales, evolucionando su plataforma regional hacia un modelo global. Buscar una licencia bancaria nacional en EE.UU. posiciona a Nubank para desbloquear nuevas posibilidades dentro del sistema financiero estadounidense”, revelan.

“Hoy, nuestro enfoque principal sigue siendo generar crecimiento en nuestros mercados existentes, donde continuamos viendo oportunidades sustanciales de expansión”.

Conectar

“Al mismo tiempo, solicitar una licencia nacional en Estados Unidos nos ayuda a servir mejor a nuestros clientes actuales radicados en el país y, en el futuro, a conectar con aquellos que comparten necesidades financieras similares y podrían beneficiarse de nuestros productos y servicios”, dijo David Vélez, fundador y CEO de Nu Holdings.

El Consejo de Administración del negocio en Estados Unidos estará presidido por Roberto Campos Neto, ex presidente del Banco Central de Brasil.

Innovar y escalar

Una licencia bancaria en Estados Unidos respaldará la capacidad de Nubank para innovar de manera responsable y escalar de manera eficiente en el mercado estadounidense, ofreciendo eventualmente cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales, lo que refleja la mentalidad de priorizar el cumplimiento de sus operaciones en Brasil, México y Colombia.

En México, su subsidiaria Nu México recibió la autorización para convertirse en banco por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en abril de 2025, y espera su aprobación final para operar.

Nubank anunció que implementará un modelo de trabajo híbrido a partir de julio de 2026. Esta decisión se toma tras cinco años bajo un modelo de trabajo prioritariamente remoto, donde los equipos se reunían al menos una semana cada trimestre.