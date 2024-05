Sigue la escalada del dólar, se traslada a los futuros y el techo, cada vez más alto

El dólar en todas sus variantes no para de subir: fue 5% arriba el MEP y el contado con liquidación, a $ 1229 y $ 1252, respectivamente. Esas disparadas arrastraron al blue a $ 1280, con financieras que dejaron de vender por temor a que pase la barrera de los $ 1300.

En el mercado observan el valor del dólar tarjeta y del ahorro, que está en $ 1454, por lo que todavía creen que hay un recorrido alcista en los dólares libres.

En el mercado apuntan a dos focos principales que están recalentando el dólar. Por un lado, como ya se mencionó en El Cronista, la abrupta reducción de tasas de interés en las últimas semanas, que dejaron sin alternativas de inversión rentables al público, y el retraso de las divisas respecto de la inflación de los últimos meses.

Mariano Ricciardi, director BDI Consultora, brinda otras razones para dar cuenta de lo atrasado que está el dólar libre: "En los primeros cuatro meses del año la inflación acumulada fue del 65%, mientras que el dólar oficial subió un 9,7% cumpliendo a rajatabla el crawling peg del dos por ciento. Este atraso del dólar, sumado a la baja de tasas del 40% y tasas reales negativas, genera una presión muy fuerte al dólar".

A su entender, no ayuda la incertidumbre por ley de Bases, paquete fiscal y el fallido Pacto de Mayo: "En el corto plazo $ 1300 podría ser el techo para el MEP, mientras un poco más alto sería el valor para el blue y CCL".

A esta presión alcista se le suma una mayor demanda en dólar futuro como primer impacto de la suba de los dólares financieros en estas últimas 72 horas.

Brecha cambiaria

En la City observan que el Gobierno estaría cómodo con una brecha cambiaria más alta para incentivar la liquidación de los agroexportadores, pero con la suba constante del contado con liquidación el sector no hace más que esperar para tener un mejor tipo de cambio.

El analista Salvador Vitelli estima que las liquidaciones acumuladas cayeron un 20% en cinco ruedas, mientras que el CCL en el mismo plazo subió 14,7%, borrando gran parte del carry trade del último mes.

Chau carry

La brecha cambiaria entre el CCL y el oficial saltó de 24,3% el viernes a 41,4%, a la par que la de los exportadores se disparó de 18,7% a 30,6% en el mismo período.

Ambas se encuentran en el nivel más alto desde el 20 de febrero (35,9% y 26,8%, respectivamente), pero todavía permanecen lejos del pico de la gestión actual de 59,1% y 42,3% del 22 de enero.

El menor spread entre la tasa en pesos y el crawling peg podría haber empezado a desincentivar la liquidación de los exportadores. "Esta semana la oferta de los exportadores vía el CCL repuntó: se ubicó en u$s 60 millones, pero bastante por debajo de los u$s 85 millones de la semana pasada", advierte Maximiliano Ramírez, de Sudamericana Visión y ex funcionario del equipo de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía.

Tensión en el CCL

A su juicio, la tensión del CCL se trasladó a los contratos de futuro de dólar, que en la semana cerraron con subas a lo largo de toda la curva. Con la brecha y los futuros de dólar presionando sobre el tipo de cambio oficial, la pregunta que sobresale es ¿el BCRA podrá mantener el crawling peg al 2% mensual?

"En el corto plazo, este ritmo de depreciación parece sostenible por la baja en las importaciones producto de la caída de la actividad y la liquidación de la cosecha gruesa, que tarda en llegar. No obstante, en el segundo semestre, esta dinámica deberá corregirse en el caso de que se mantenga este nivel de brecha", precisa Ramírez.

Javier Casabal, Estratega de Renta Fija de Adcap Grupo Financiero, no sabe cuál sería el precio del CCL en un mercado completamente desregulado: "Levantar las restricciones hoy sería correr riesgos innecesarios que atentarían contra la inflación y la acumulación de reservas".