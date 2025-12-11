Exportar desde Argentina ya no es solo para grandes compañías. El régimen Exporta Simple, creado por ARCA, permite a las pymes realizar operaciones de menor cuantía de manera ágil y digital, sin trámites complejos ni costos elevados. Es una oportunidad para quienes buscan abrir nuevos mercados y generar ingresos en dólares.

Este sistema está pensado para facilitar la operatoria de nuevos exportadores y potenciar la actividad comercial. Funciona a través de operadores logísticos habilitados, que se encargan del transporte y la gestión aduanera, mientras el empresario se concentra en producir y vender.

Fuente: Freepik.

¿Cuáles son los requisitos para exportar?

Para acceder al régimen, el usuario debe contar con CUIT activa, clave fiscal nivel 3 y estar inscripto como responsable en IVA, además de tener alta en Ganancias o en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes . No se exige inscripción como importador/exportador en los registros especiales aduaneros, lo que reduce barreras de entrada.

Según detalla el sitio oficial de ARCA, cada operación individual no puede superar los USD 15.000 FOB, y el límite anual es de USD 600.000 por sujeto. Los bienes exportados no deben estar alcanzados por prohibiciones ni requerir controles aduaneros especiales. Además, el usuario es responsable de emitir la factura de exportación correspondiente.

Entre las ventajas del régimen se destacan la simplificación de trámites, la posibilidad de realizar todo online y la integración de sistemas que permite seguir la operación desde la generación del Documento de Exportación Simplificada (DES) hasta el cobro de reintegros. Esto agiliza procesos y reduce errores.

Pero exportar no solo implica cumplir requisitos, también exige una gestión financiera ordenada. Controlar pagos, impuestos y cobros en distintas monedas puede ser complejo. Aquí es donde la tecnología se convierte en un aliado clave para evitar errores y optimizar recursos.

Foto: Pexels.

¿Cuál es la mejor herramienta para gestionar las finanzas de tu PYME?

Una herramienta pensada para empresas es Galicia Office, una app que permite administrar cuentas, realizar transferencias, pagar impuestos y hasta solicitar préstamos desde el celular. Su diseño intuitivo y seguro facilita la operatoria diaria, incluso para quienes manejan varias sociedades o necesitan operar fuera del horario bancario.

Además, Galicia Office ofrece funciones útiles para pymes exportadoras: alertas de vencimientos y acceso a inversiones como dólar MEP o plazos fijos, todo en un solo lugar. Esto ayuda a mantener liquidez y planificar el flujo de caja sin perder oportunidades.