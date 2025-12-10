En esta noticia La mejor app para gestionar las finanzas de tu PYME

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció en su sitio web mejoras clave en los planes de facilidades de pago para obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social.

Con la Resolución General 5776/2025, publicada en el Boletín Oficial, las pymes podrán acceder desde el pasado 3 de noviembre a un sistema más flexible, ágil y conveniente para regularizar deudas sin comprometer su operación diaria.

Foto: Pexels.

Para las pequeñas y medianas empresas, la nueva normativa incrementa la cantidad máxima de planes permanentes de 10 a 15, ampliando así las alternativas para financiar obligaciones vigentes, según el anuncio publicado por ARCA el pasado 31 de octubre.

Además, se reduce de un año a seis meses el período de cómputo de los planes caducos, permitiendo que más compañías vuelvan a calificar rápidamente para estos beneficios. En paralelo, aumenta la cantidad de cuotas y se reducen los pagos a cuenta, lo que mejora el flujo financiero de quienes necesitan regularizarse sin ahogarse en intereses.

Estas condiciones actualizadas distinguen entre perfiles de cumplimiento y tamaños de empresa , ofreciendo mayores cuotas y menos exigencias a micro y pequeñas empresas, así como a entidades sin fines de lucro.

