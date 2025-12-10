En Argentina, cada vez más emprendedores y profesionales independientes buscan formalizar sus actividades para acceder a herramientas que fortalezcan su negocio. Registrar una MiPyME es el primer paso para lograrlo y el trámite puede realizarse de forma 100% online a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Obtener el Certificado MiPyME permite acceder a beneficios fiscales, facilidades de pago, asistencia técnica y mayor acceso a programas de financiamiento productivo.

Foto: Pexels, edit El Cronista.

¿Cómo registrar tu PyME en ARCA?

Para iniciar el trámite es necesario contar con CUIT, Clave Fiscal nivel 2 o superior, estar inscripto en Monotributo o Régimen General, adherirse a Trámites a Distancia (TAD) y tener presentadas las declaraciones juradas de IVA, F.931 (si corresponde) o Monotributo de los últimos tres ejercicios fiscales cerrados.

Ingresar al sitio de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.

Habilitar el servicio “PYMES Solicitud de Categorización y/o Beneficios” desde el Administrador de Relaciones.

Acceder al formulario F.1272, revisar los datos y confirmar la información.

Si existen inconsistencias, corregir las declaraciones juradas que correspondan.

Los responsables inscriptos pueden optar por el beneficio de pago del IVA a 90 días, siempre que todas sus declaraciones y pagos se encuentren al día. En el caso de los monotributistas, solo deben confirmar la información para obtener la categorización.

La respuesta llega en un plazo de 24 horas al Domicilio Fiscal Electrónico. El trámite es gratuito y el estado de la solicitud puede consultarse directamente desde el portal de ARCA.

Una vez aprobado, se accede al Certificado MiPyME, que permite obtener reducciones de contribuciones patronales y prioridad dentro de programas de desarrollo productivo.

Foto: Pexels.

