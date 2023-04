Apuran el ritmo de devaluación y el dólar oficial trata de acercarse a la inflación

En esta noticia Mayor devaluación

El BCRA vuelve a acelerar el ritmo devaluatorio y lo hace en medio del "dólar agro". La entidad monetaria busca achicar así el diferencial entre el dólar oficial y el "dólar agro" con el objetivo de achicar el spread y que se reduzca el monto por el cual debe emitir.

Los analistas también advierten que hay una mayor devaluación para reducir la demanda de dólares por parte de los importadores.

La mala performance en la compra de reservas y la aceleración inflacionaria también elevan las presiones cambiarias y advierten sobre un incremento en las chances de ver un salto cambiario discreto.

El viernes pasado el BCRA devaluó al 6,2% de tasa efectiva mensual, tocando también un promedio del 6,2% de devaluación en los últimos 5 días (TEM).

Si bien se redujo en el margen respecto de los picos que tocó la semana pasada, estamos de frente al mayor ritmo devaluatorio del año.

La pérdida de reservas y la aceleración inflacionaria hacen que el BCRA tenga mayores presiones para acelerar el tipo de cambio oficial.

Sin embargo, una de las causas por las cuales el Central también sube el ritmo devaluatorio es el flamante "dólar agro", implicando un diferencial de más de 40% entre el tipo de cambio oficial y el diferencial.

El spread entre ambos provoca que el Central tenga que emitir pesos para comprar dólares a $ 300 y venderlos al oficial.

Por lo tanto, para tener que emitir menos pesos, el Central estaría acelerando la devaluación, es decir, achicar el spread subiendo el oficial y manteniendo los $ 300 del dólar agro.

Juan Pedro Mazza, estratega de Cohen, coincide en que en el último mes, el BCRA subió el ritmo de crawling peg en casi un punto y actualmente corre al 6,3% mensual.

"La aceleración en la devaluación intenta seguirle el ritmo a la inflación, que estimamos arriba del 6,0% mensual para lo que queda del año", dijo.

Mazza aclara que esto achica el spread del dólar oficial contra el dólar agro y por lo tanto reduce el monto que emite el Gobierno. A su vez, también empuja al sector agrícola a acelerar la liquidación para que su cosecha no pierda valor medida al dólar oficial.

En ese sentido, Mazza remarca que ve un límite en el actual nivel de devaluación.

"No creo que el BCRA suba su ritmo de devaluación por encima de estos niveles. Creo que el Gobierno está cómodo con una apreciación del tipo de cambio real, cuya contracara es un aumento del salario medido en dólares, en un año electoral. Sin embargo, la situación de las reservas es crítica y estamos recomendando buscar cobertura cambiaria para fin de año y/o principios de 2024", advirtió.

Si bien se redujo en los últimos días, el BCRA llegó a devaluar la semana pasada a un ritmo de 123,3% (TEA), siendo el mayor ritmo devaluatorio desde el último trimestre de 2022.

Así, ese mayor ritmo devaluatorio implicó un fuerte salto en el promedio devaluatorio, pasando de 101,2% antes del dólar agro al 117% (TEA)

Desde Portfolio Personal Inversiones detallaron que el BCRA vuelve a acelerar el tipo de cambio en el marco del dólar agro.

"No se entiende muy bien la estrategia de la autoridad monetaria en este contexto de dólar "agro", ya que acelera la reducción del spread entre el dólar oficial de $213,80 (cotización de cierre) y el dólar diferencial de $300, cerrando ayer en 40,32%", detallaron.

El operador de bonos de un banco local señalaba que las presiones nominales generan condicionamientos en la política cambiaria.

"La aceleración inflacionaria obliga al BCRA a tener que devaluar más rápido. Sin embargo, en el marco del dólar agro, y teniendo en cuenta que las exportaciones se liquidan a $ 300, lo que busca el Central es achicar la brecha cambiaria entre el dólar agro y el oficial", dijo.

Además agregó, "contemplemos que se estima que se puedan llegar a liquidar entre u$s 7000 a u$s 9000 millones. Ello implicaría una emision neta de entre el 30% al 40% de la base monetaria. Si el Central devalúa el oficial, ese monto se reduce. Por eso aumentan el ritmo del crawling", detalló el trader.

Por otro lado, la cuestión de las reservas sigue estando en el centro de atención e implica una fuerte restricción cambiaria para el BCRA.

Analistas del mercado advierten que medida que el Central no logre acumular reservas, se le hará cada vez difícil sostener el tipo de cambio oficial, combinado también con la aceleración inflacionaria reciente.

Los analistas de Facimex Valores advirtieron que la dinámica cambiaria reciente es claramente negativa y exige respuestas rápidas.

"Las reservas netas medidas a precios de mercado se ubican en mínimos desde marzo de 2022, antes del primer desembolso del FMI.", señalaron. En este marco, los riesgos alrededor de una devaluación de salto crecieron en los primeros meses del 2023, aunque creemos que el equipo económico buscará evitarla antes de las elecciones", señalaron.

Desde MegaQM detallaron que pasamos de un 2022 con una compra de divisas de u$s 5800 millones, pero que este año tenemos una merma de la oferta de u$s 18.000 millones y un retroceso de la demanda de u$s 4100 millones.

El efecto neto es un desequilibrio total para el año de u$s 8100 millones.

"Dado que el BCRA no tiene ese nivel de reservas netas, se deben tomar decisiones que permitan lograr el equilibrio. El ajuste tradicional sería vía precio, es decir subiendo el tipo de cambio. El problema es que la sequía y la brecha complican a priori el cumplimiento de esos objetivos en el corto plazo y hacen necesario que el ajuste de tipo de cambio sea muy grande", sostuvieron.

Además explicaron que por la sequía, una devaluación no mejorará la oferta de dólares, pero si reducirá la demanda de dólares (importadores)

"La sequía genera falta de producto para exportar, es decir que independientemente del precio, no va a existir, en el corto plazo, mucho mayor volumen de exportaciones. Por el lado de las importaciones lo que juega en contra es el nivel de brecha cambiaria, que hoy se ubica en promedio arriba del 90%. Cualquier nivel de devaluación que no corrija significativamente esa brecha tendrá un impacto acotado sobre la demanda de importaciones, porque ese precio seguirá viéndose atractivo versus la realidad del mercado", dijeron.