Alerta roja global: estas son las 3 señales de un nuevo golpe y caída generalizada de los mercados

Es posible que las acciones se hayan estabilizado después de la caída de mediados de mayo, pero aumentan las señales de advertencia de que la economía está entrando en una mala racha y los mercados podrían volver al modo de venta , alertó este jueves el editor general del portal Yahoo Finance , Brian Sozzi.

El vaticinio de huida publicado en el sitio oficial, hace hincapié en las tres banderas rojas identificadas en los "platos" de los inversores de esta semana.

"Cuando el CEO de JPMorgan ( JPM ), Jamie Dimon, habla, a menudo es prudente que los inversores escuchen. Y cuando el director ejecutivo del banco desde hace mucho tiempo advierte sobre los problemas que se avecinan, es mejor escucharlo mucho más de cerca" , enfatizó Sozzi, sobre el pronóstico de "huracán" que lanzó el alto estratega de la calificadora el último miércoles y al que tildó de ser la "primera sirena".

"Dimon dijo que la economía estadounidense enfrenta un 'huracán' mientras la Reserva Federal continúa con su proceso de normalización de las tasas de interés" , continuó.

En la misma línea, el autor sumó los resultados de los balances de ganancias que arrojaron los títulos de las grandes tecnologías, "donde la mayoría de las noticias", apuntó "han sido, por lo menos, sombrías".

"Microsoft ( MSFT ) recortó el jueves sus previsiones de ventas y ganancias para todo el año, culpando a la volatilidad de los mercados de divisas. El gigante informático Hewlett Packard Enterprises ( HPE ) redujo también su pronóstico de ganancias para todo el año el miércoles por la noche. La compañía dijo que su retirada de Rusia y la volatilidad de los mercados de divisas están afectando su perspectiva" , amplió.

En relación al tercer y último eslabón del trinomio de "banderas" alarmista, Sozzi agregó al "mercado de bonos extraordinariamente débil" , sentenció que lanzó la agencia calificadora S&P Global (SPGI).

"Las condiciones macroeconómicas se han deteriorado desde que S&P Global proporcionó por última vez una guía financiera el 3 de mayo de 2022, lo que impactó negativamente las expectativas de crecimiento del PIB y los volúmenes de emisión de deuda de la Compañía" , advirtió la firma.

El presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John Waldron, aseguró este jueves que la crisis económica actual es una de las más desafiantes que ha enfrentado en su carrera.

"Este es uno de los entornos dinámicos, si no el más complejo, que he visto en mi carrera. Obviamente, hemos pasado por muchos ciclos, pero la confluencia de la cantidad de impactos en el sistema, para mí, no tiene precedentes" , alertó en una conferencia bancaria.

El vaticinio se produce un día después de que el presidente y director ejecutivo de JPMorgan & Chase, Jamie Dimon, describiera los desafíos que enfrenta la economía estadounidense como un "huracán".

"Todo el mundo piensa que la Reserva Federal puede manejar esto. Ese huracán está justo en el camino, viniendo hacia nosotros. Simplemente no sabemos si es menor o la supertormenta Sandy... o Andrew o algo así. Y tienes para prepararte" , apuntó el estratega.

