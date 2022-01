Alerta reservas: la brecha entre el dólar blue y el solidario es la más alta en 15 meses

La vertiginosa escalada del dólar blue y las cotizaciones financieras en las últimas jornadas podría sumarle al Banco Central (BCRA) una preocupación extra de cara a la semana que viene.

El martes próximo, 1° de febrero, se renovará el cupo de u$s 200 mensuales para comprar dólar ahorro y la demanda podría verse impulsada por el hecho de que la brecha entre el paralelo y el dólar solidario superó los $ 40, su nivel más alto en 15 meses .

Si bien el universo de personas habilitadas a aprovechar el límite de compra se encuentra fuertemente acotado por el cepo cambiario, que crezca la demanda de dólar ahorro no es un dato menor teniendo en cuenta el crítico estado de las reservas netas de la autoridad monetaria .

Un informe reciente de 1816 estimó que las reservas netas del BCRA se encuentran hoy en torno a los u$s 1500 millones. Dicho monto, calculó la consultora, alcanzaría para hacer frente a los vencimientos que se acumulan con el FMI y el Club de París hasta febrero inclusive, pero no más allá de ese mes.

La Argentina debe pagarle al FMI u$s 731 millones este viernes, u$s 372 millones el martes 1° de febrero, y u$s 2800 millones entre el 21 y 22 de marzo. En el primer trimestre, agregó el trabajo, el país también enfrenta vencimientos con el Club de París (u$s 193 millones en febrero) y con otros organismos, por u$s 620 millones.

Similar estimación realizó Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empirira. Según sus cálculos, las reservas netas se ubican hoy en torno a u$s 1500 millones. Y podrían caer a niveles de u$s 500 millones, el nivel más bajo desde fines de 2015, si el Gobierno decide finalmente abonarle al FMI los u$s 1086 millones que se acumulan entre este viernes y el martes.

En ese contexto, que la diferencia entre el dólar blue y el solidario se haya ampliado a casi $ 40 podría representar un estímulo para que se incremente la demanda de dólares en los bancos .

Según puede verse en el último Informe de de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, unas 926.000 personas compraron billetes en los bancos en noviembre. "Las Personas humanas compraron billetes por u$s 176 millones, exhibiendo una suba de 23% respecto al mes previo ", marcó el trabajo.

Se trató de un mes de demanda récord para 2021, no solo en cuanto a cantidad de personas sino también en el monto.

Informe Cambiario de Noviembre. Fuente: BCRA

La demanda de dólar ahorro inició su repunte en junio de 2021, tras el mínimo que marcó el mes anterior, en el que tan solo 304.000 personas utilizaron su cupo para dolarizarse a través del "solidario". En mayo de 2021, las "Personas humanas" solo habían demandado billetes por u$s 56 millones.

Sin embargo, desde el mes siguiente esa demanda volvió a subir. Fue luego de que el precio del dólar ahorro volviera a quedar por debajo del blue, tras más de cuatro meses de ubicarse por encima de la cotización del billete que se opera en el mercado informal.

La demanda de dólar ahorro continuó creciendo en enero. Las compras de billetes en los bancos se habrían incrementado un 30% respecto de los niveles de diciembre, cuyo dato consolidado recién se conocerá este viernes cuando la autoridad monetaria publique su informe cambiario correspondiente al último mes de 2021.

Más de 1 millón en enero

Se presume que durante enero más de un millón de personas aprovecharon su cupo de u$s 200 . Pero esa cantidad de personas podría representar una suerte de "piso" para febrero, dado que en los primeros días del corriente mes, período en el que se concentra la demanda de dólares en los bancos, la brecha entre el dólar solidario y el blue se ubicaba debajo de los $ 30. Es decir, más de $ 10 por debajo de los niveles actuales.