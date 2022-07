Alerta dólar: este es el factor que anticipa un "daño probable" en la divisa estadounidense

El dólar hoy viernes 1 de julio inicia el segundo semestre del año y después de experimentar un repunte del 14% en los primeros seis meses y hasta 8% en el índice WSJ BUXX, enfrenta de cara a diciembre un panorama más incierto.

De acuerdo al último balance publicado por el sitio de finanzas Capital.com , el comportamiento de la divisa estadounidense depende de un único factor: la suba o baja de las tasas de interés que ejecute la Reserva Federal (Fed) para contrarrestar la espiral inflacionaria.

"Si el mercado siguiera pensando que las señales de una recesión significan que la Fed podría bajar las tasas en el futuro, esto probablemente dañaría el índice del dólar (DXY) en la segunda mitad del año" , apunta el artículo "Forex outlook: farewell, low-inflation era; will the USD be at risk?" , del analista Piero Cingari .

El texto reconoce que si bien a corto plazo el aumento de este indicador (las tasas de interés) continuará a un ritmo agresivo, lo cual es favorable para el dólar, "habrá inevitables desaceleraciones en la tasa de crecimiento de la economía, con el potencial ingreso en período recesivo" , lo que por consiguiente, "podría pesar sobre la moneda en una segunda fase".

"El repunte del 14% del dólar durante el último año ha sido impulsado principalmente por las crecientes expectativas del mercado sobre las futuras tasas de interés de EE. UU. Sin embargo, durante las últimas semanas, el mercado se ha estado moviendo más adelante, comenzando a descontar una desaceleración en el ritmo de aumento de las tasas, debido a los crecientes riesgos de recesión para la economía estadounidense" , repasa el autor.

Según los futuros de la Fed, apuntan ahora a subas de 3,3 % para finales de año, frente al 3,5 % que habían advertido a principios de junio. "Esto significa que el mercado está descontando 150 puntos básicos de aumentos adicionales hasta diciembre de 2022".

¿Qué va a pasar con el dólar?





Cingari apunta en su informe de perspectiva de cotización de la divisa estadounidense, los resultados previstos en el comparativo con el euro y la libra británica.

"Si la inflación de la zona euro aumenta menos de lo proyectado esta semana, podría cimentar un aumento de 25 puntos básicos en julio, lo que le daría a EUR/USD una justificación para apuntar al nivel de paridad" , agregó el análisis.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió durante la última conferencia de Sintra (Portugal) por la "poca probabilidad de que regrese el período de baja inflación".

"Antes de determinar la magnitud de los aumentos de tasas en la reunión de julio, el banco central debe esperar hasta los datos del IPC de la eurozona del viernes. Un repunte inesperado de la inflación en la eurozona en junio podría impulsar esta probabilidad, lo que sería bien recibido por el euro" , explicó.

En tanto, sobre la Libre, el titular del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, enfatizó que la suba de precios prolongada requiere una "acción más agresiva" , es decir, a través del aumento de las tasas de interés.

"La libra ya ha descontado una cantidad significativa de noticias negativas, y el mercado no es especialmente optimista sobre las perspectivas de aumento de las tasas del BoE, descontando aumentos acumulados del 1,7% durante las próximas cinco reuniones. Si el BoE sorprende al mercado con alzas más fuertes de lo esperado, la libra podría beneficiarse", concluyó Cingari.

