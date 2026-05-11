El Gobierno nacional encendió las alertas por la posible llegada del Fenómeno de El Niño y pidió a las entidades públicas adoptar medidas urgentes para disminuir el consumo de energía. A través de una nueva circular, el Ministerio de Minas y Energía instó a las instituciones de la Rama Ejecutiva a fortalecer las estrategias de ahorro energético y eficiencia en sus instalaciones. La directriz, contenida en la Circular 40021 de 2026, busca preparar al país frente a un eventual aumento de las temperaturas y una reducción en las lluvias que podría impactar el sistema energético nacional. Además de promover el uso racional de la electricidad, el Gobierno pretende acelerar la implementación de tecnologías limpias y prácticas sostenibles dentro de las oficinas públicas. Entre las recomendaciones más relevantes aparece la posibilidad de ampliar los esquemas de trabajo en casa para funcionarios y contratistas, con el objetivo de reducir el gasto energético en sedes administrativas. Las entidades también deberán establecer metas medibles para verificar el cumplimiento de las acciones de ahorro. El Ministerio de Minas y Energía recomendó aprovechar al máximo la iluminación natural y mejorar la ventilación dentro de los edificios estatales. También pidió restringir el uso innecesario de sistemas eléctricos y mantener apagadas las luces en espacios que no estén siendo utilizados. En los casos donde sea necesario utilizar aire acondicionado, la entidad sugirió mantener temperaturas entre los 22°C y 24°C. Además, indicó que puertas y ventanas deben permanecer cerradas mientras funcionen los sistemas de climatización para evitar pérdidas de energía. El ministro Edwin Palma aseguró que el uso eficiente de la energía no puede limitarse únicamente a periodos de crisis climática. “El uso eficiente y el ahorro de energía no deben darse únicamente por la posible llegada del fenómeno de El Niño, esto debe hacer parte de nuestra cultura, porque ahorrar significa pagar menos en nuestras facturas, ser más eficientes y pensar en las generaciones futuras”, afirmó. El funcionario también recordó que las entidades estatales están obligadas a cumplir las normas vigentes sobre eficiencia energética, incluidas las disposiciones establecidas en la Ley 2294 de 2023 y en la Resolución MME 40412 de 2024, orientadas a fortalecer la gestión energética en edificios públicos. La circular establece que las entidades deberán incluir criterios de eficiencia energética dentro de sus procesos de contratación y adquisición de equipos tecnológicos e infraestructura. El Ministerio también pidió incorporar estas medidas en los planes presupuestales y de funcionamiento institucional. Además, el Gobierno recomendó que las secretarías generales y oficinas de control interno lideren el seguimiento de las disposiciones para garantizar su cumplimiento. Las entidades públicas también deberán promover campañas de sensibilización sobre ahorro de energía en sus portales web y canales oficiales, mientras avanzan en la implementación de energías limpias y estrategias de consumo responsable.