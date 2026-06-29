El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó este lunes la muerte de un niño de diez años por infección meningocócica en Montevideo, la quinta defunción por esta enfermedad registrada en lo que va del año. La cartera señaló que, ante la situación, se mantiene un seguimiento estrecho de los casos y que la Dirección de Epidemiología realiza la vigilancia epidemiológica correspondiente.

La ministra Cristina Lustemberg lamentó el fallecimiento y calificó al meningococo como “una enfermedad potencialmente grave”. Indicó que, si bien la mayoría de los pacientes han evolucionado bien, las autoridades están atentas al comportamiento de la enfermedad y a la identificación del serotipo circulante.

Para el miércoles quedó convocada la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, que evaluará los datos clínicos y microbiológicos disponibles y determinará medidas adicionales según el serotipo predominante. La ministra informó además que la evaluación de la situación se realizará de forma semanal.

Lustemberg insistió en la importancia de la vacunación: la dosis contra el meningococo es gratuita para niños nacidos a partir del 1º de mayo de 2025 hasta los 15 meses, y para quienes cumplan 11 años el 11 de julio de 2025. En 2025, el Estado destinó 10 millones de dólares para vacunar a los grupos de riesgo. Según el MSP, la cobertura en el tramo de 11 años alcanza aproximadamente el 80%.

Las autoridades recomendaron a los padres acercarse a cualquier vacunatorio a completar el esquema de sus hijos y recordaron que la estrategia de vacunación busca reducir la circulación de la bacteria. Lustemberg advirtió además que en temporadas de incremento de infecciones respiratorias las defensas bajan, lo que puede favorecer una mayor circulación del meningococo.

El MSP mantendrá informada a la población sobre nuevas medidas y resultados de la comisión evaluadora, mientras continúa la vigilancia y el seguimiento clínico de los casos confirmados.