En un contexto económico con el dólar en el mismo precio hace casi un año, el BCRA decidió bajar las tasas de interés de plazo fijo y así, muchos bancos ya pagan menos del 20% anual para depósitos en pesos. En este sentido, los ahorristas buscan cuidar sus pesos y evitar perder contra la inflación. En este sentido, este miércoles 22 de abril, las entidades financieras ya dieron a conocer sus ganancias para plazos fijos en pesos, en un contexto de tasas en revisión y competencia creciente entre bancos públicos, privados y digitales. El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible. De esta manera, los usuarios pueden saber cuánto ganarán si depositan 1 millón de pesos en plazo fijo de cada entidad. Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes. La TNA es el monto por depositar pesos en un banco y dejarlos inmóviles por un plazo que se calcula de forma anual. Sin embargo, si se reinvierten las ganancias de mensualmente (casi todos los bancos dan esta opción), se obtiene un beneficio más alto que se conoce como TEA. Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para las personas que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: En Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de inversión, pero las más frecuentes son los plazo fijo tradicionales a 30 días. Otra opción que se volvió muy popular es la ganancia diaria que otorgan algunas billeteras virtuales o entidades financieras que se conoce como cuenta remunerada y da liquidez inmediata. Sin embargo, hay una opción que se ajusta en base a la variación mensual de precios y se trata del plazo fijo UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). Esta opción también se volvió popular en períodos de alta inflación o con tasas de interés bajas, así como cuando los mercados presentan cierta inestabilidad. Esta herramienta ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor.