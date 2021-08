Abrir una cuenta en el exterior: paso a paso, cómo hacerlo y qué recomiendan los expertos

La actual crisis que se vive en Argentina lleva a que muchas personas busquen abrir cuentas en el exterior con el objetivo de poder cuidar un poco más los ahorros o invertir en mercados más rentables que los que se encuentran en el país. Incluso la semana pasada, con la resolución que marca tener cuenta propia afuera para poder hacer Contado con Liquidación , este proyecto de algunos se vio acelerado.

De alguna manera, está necesidad se ve reflejado en el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) donde se indica que existen más de u$s 335.000 millones de residentes fuera del país .

De estos, unos u$s 235.000 millones están depositados en cuentas a la vista , u$s 60.000 millones están en invertidos en diferentes activos financieros o inversiones de cartera y otros u$s 40.000 millones se encuentran invertidos en bienes -cómo lo pueden ser propiedades u otras tenencias-.

Con esto en mente, surge la pregunta de cómo se puede hacer para abrir una cuenta en el exterior e invertir así los ahorros en otros mercados más competitivos. A continuación, una guía con el paso a paso y todos los requerimientos que pueden llegar a surgir:

Cada día es más necesario tener una cuenta en el exterior.

CÓMO ABRIR UNA CUENTA EN EL EXTERIOR

El primer paso para abrir una cuenta fuera del país es contactar con una persona habilitada para manejar los fondos. Esta puede ser un Agente de Liquidación y Compensación (ALYC) que esté registrado en la Comisión Nacional de Valores (CNV) como brokers de bolsa ofrecen el servicio o un Agente Global de Inversiones (AGI), que también figuran en la CNV.

También existe la posibilidad -en caso de que se busque solamente invertir el dinero en un mercado extranjero- de realizar el proceso mediante un "Discount Broker", que se trata de una persona que ofrece operar con el dinero otorgado, sin cobrar comisión y aceptando montos de menos de u$s 200.000 .

Una vez que esto ya está decidido, se debe realizar el trámite mediante un ALYC o un AGI, algo que puede ser hecho de forma totalmente online y gratuita. En el mismo se solicitan un pasaporte, confirmación de domicilio con una boleta de servicio, extracto bancario, formulario de apertura de cuenta, formulario V8 si la apertura de cuenta es en Estados Unidos, y pueden pedir detalles de la actividad laboral .

CUANTO PUEDE SALIR ABRIR UNA CUENTA CON ALYC O AGI

En cuanto a las tarifas que pueden llegar a cobrar, las mismas varían dependiendo del agente - o en caso de utilizar un Discount Broker es sin comisión -. Mientras que algunos no realizan cargos extra, otros tienen comisiones de entre u$s 30 y u$s 50. Además, el gasto de mantenimiento anual estimado es de u$s 3.000 .

A esto se le suman los impuestos a pagar, ya que los activos en el exterior se pasan a pesos al tipo de cambio oficial al cierre de la operación y las declaraciones juradas se presentan en los vencimientos locales. Estas operaciones están alcanzadas por el Impuesto de Bienes Personales - del 1,25% como tasa máxima para los radicados en el país y 2,25% para los que están en el exterior -.

Además se debe abonar el Impuesto a las Ganancias, el cual varía su alícuota dependiendo de la cantidad de dinero depositado. En algunas inversiones se aplica un 15% sobre la utilidad producida en la venta, mientras que los dividendos e intereses pueden llegar al 35% . Cabe aclarar que si el activo elegido es argentino, entonces está exento de este impuesto.

CÓMO FONDEAR UNA CUENTA EN EL EXTERIOR

Por último, queda responder cómo llevar los fondos hasta la cuenta en el exterior. Para esto existen diferentes mecanismos financieros que permiten mover el dinero a la cuenta. Por ejemplo, se puede utilizar la compra de dólar contado con liquidación (CCL), a través de la compra de un bono en pesos (en Argentina) y su reventa en dólares (Estados Unidos) -para la cual en general suele utilizarse el AL-30-.