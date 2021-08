"El dinero es basura": en que conviene invertir los pesos según este multimillonario genio

La mayoría de las personas no dudaría en asegurar que el dinero es un factor clave a la hora de ahorrar y reinvertir , pero para el multimillonario Ray Dalio no es más que "basura" y que la mejor estrategia se debería centrar en el pedido de préstamos que sean utilizados para " comprar activos de inversión que no generen deuda ".

" La economía de invertir en bonos (y la mayoría de los activos financieros) se ha vuelto estúpida ", explicó el fundador de Bridgewater Associates en un artículo publicado en la red social Linkedin donde analiza el rol del dinero y de las inversiones en la generación de riqueza, mientras que luego agregó: " En lugar de cobrar menos que la inflación, ¿por qué no comprar cosas, cualquiera sea, que iguale la inflación o sea mejor? ".

Mentalidad de "pobre" vs. rico": el truco para para progresar en la vida que aprendemos de chicos



Y sucede que el conocido autor e inversionista tiene razón en cuanto a la rentabilidad de la mayoría de los bonos - que a día de hoy son una de las herramientas financieras más usadas en el mundo cómo método de inversión-. A esto se le suma una advertencia sobre las fuertes subas impositivas que se especulan para el futuro cercano - las cuales tendrían especial énfasis en las actividades financieras y el movimiento de activos -.

Con todo esto en mente, Dalio propone una estrategia con la cual es seguro invertir sin tener que perder dinero frente a la inflación -o a posibles imposiciones tributarias-, la cual se centra en la utilización de dinero prestado para la compra de activos que no generen una deuda.

Facebook anuncia una alianza de innovación con El Cronista y otros medios de la Argentina



CÓMO INVERTIR A DÍA DE HOY

Según explicó el multimillonario, la forma más eficiente de invertir es con una cartera diversificada en activos que no estén dolarizados -cómo lo son las bolsas de Europa o Asia-. " Los inversores internacionales poseen, cada vez más, bonos chinos y tienen razón, porque los activos de los países bien desarrollados con divisas de reserva tendrán un rendimiento menor al de los mercados de países emergentes asiáticos ", aseguró.

Por otro lado, también se recomienda tener una cartera diversificada, con diferentes recursos disponibles entre los que se destaca la inversión en energías renovables, construcción, inteligencia artificial, robótica o la industria medicinal , entre otras. También recomendó las criptomonedas, aunque en ese caso siempre es conveniente realizar un análisis técnico de las mismas previo a invertir.

Con todo esto en mente, para realizar este tipo de inversiones desde Argentina existen diferentes tipos de mecanismos, con los más populares siendo los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs) mientras que la utilización de las plataformas de inversión cómo Balanz o eToro.