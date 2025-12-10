En esta noticia ¿Cómo mejorar la gestión de tu empresa?

En un mundo empresarial cada vez más dinámico, la gestión eficiente del capital se convirtió en una prioridad para compañías que buscan estabilidad y crecimiento. La planificación financiera ya no es exclusiva de grandes corporaciones, ya que las pequeñas y medianas empresas también necesitan herramientas que les permitan invertir de manera segura y flexible.

Dentro de las alternativas disponibles para generar rendimientos, los Fondos Fima, gestionados por Banco Galicia, son una opción confiable para diversificar inversiones sin complicaciones porque permiten acceder a carteras administradas por profesionales, reduciendo riesgos y optimizando rendimientos.

Cómo gestionar mejor tus finanzas con Galicia. Fuente: Shutterstock Thanadon88

Cuenta con alternativas para distintos horizontes como fondos de corto plazo para liquidez operativa y fondos de largo plazo que apuntan a mayores beneficios mediante bonos y acciones.

Estos fondos comunes de inversión ofrecen la posibilidad de acceder a carteras administradas por profesionales, sin que la empresa tenga que destinar tiempo a la gestión directa.

Una ventaja clave es la accesibilidad, ya que permite invertir desde montos bajos y retirar el dinero cuando sea necesario. Esto permite a las empresas mantener flexibilidad financiera y responder rápidamente a cambios en el mercado, sin comprometer su flujo de caja.

¿Cómo mejorar la gestión de tu empresa?

Para invertir en Fima y potenciar la gestión financiera, Galicia ofrece la App Galicia Office, diseñada 100% para negocios. Con tecnología de primera, login biométrico y navegación intuitiva, permite operar entre varias empresas.

Desde el celular, podés invertir en Fondos Fima, dólar MEP o plazo fijo, pedir préstamos adaptados a tu negocio, pagar servicios las 24 horas y hasta escanear cualquier QR para compras empresariales desde un solo canal, seguro y ágil.

Cuáles son los beneficios que ofrece banco Galicia (foto: archivo).

Elegir el fondo adecuado depende del perfil de riesgo de la empresa. Galicia facilita esta decisión con herramientas online como simuladores, comparadores y tests para definir si la estrategia debe ser conservadora, moderada o más agresiva. Así, cada compañía puede alinear sus inversiones con sus objetivos.

Invertir en Fima no solo es sencillo, también es seguro. La plataforma opera bajo regulación de la CNV, garantizando protección de datos y cumplimiento normativo. Además, permite monitorear el rendimiento en tiempo real y ajustar la cartera según las necesidades del negocio.