Abelardo de la Espriella aseguró que gobernaría un solo mandato y luego se retiraría de la vida pública.

Las elecciones en Colombia cerraron este domingo y la Registraduría local comenzó a dar los primeros resultados, que muestran una extrema paridad entre el senador Iván Cepeda y el representante del movimiento Defensores de Patria, Abelardo de la Espriella.

Con el 89,48 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella da la sorpresa al obtener 9.132.317 votos (43,77 %) y Cepeda, 8.570.667 (41,08 %), números que los hacen inalcanzables para el resto de candidatos.

Los colombianos votaron este domingo en comicios presidenciales para decidir si renuevan su voto de confianza a la izquierda en el poder o giran con fuerza a la derecha, en medio de la peor ola de violencia en la última década.

La jornada se celebró sin mayores incidentes y en medio de un enorme despliegue de seguridad por temor a hechos de violencia de grupos armados. Para estas elecciones estaban llamados a votar más de 41 millones de ciudadanos. Sin posibilidad de reelección, el mandatario Gustavo Petro busca extender su gobierno a través de su heredero, el senador Iván Cepeda, de 63 años.

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