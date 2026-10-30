El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, advirtió sobre los riesgos de medir la rentabilidad de las inversiones únicamente en dólares y planteó la necesidad de considerar la moneda en la que los ahorristas utilizarán sus fondos.

Tolosa señaló que las fluctuaciones del tipo de cambio pueden modificar el poder adquisitivo de los ahorros, por lo que una rentabilidad positiva en dólares no necesariamente refleja el resultado que obtendrá el inversor al momento de utilizar su dinero.

El jerarca realizó estas apreciaciones durante la cuarta edición del CAIU Day, organizada por la Cámara de Asesores de Inversión y Gestores de Portafolios del Uruguay (CAIU).

El presidente del BCU destacó la importancia de construir estrategias de inversión orientadas a las necesidades de cada cliente, que permitan reducir las pérdidas y contemplen los cambios en el escenario económico internacional.

Foto: BCU

Además, hizo énfasis en el creciente atractivo de los activos de las economías emergentes, incluido Uruguay, como parte de una cartera diversificada.

La advertencia

“Debemos ser cuidadosos cuando le mostramos a un cliente solamente su rentabilidad en dólares”, aseguró Tolosa al referirse a los criterios utilizados para evaluar el desempeño de las inversiones.

Explicó que el rendimiento de una cartera debe analizarse teniendo en cuenta la moneda en la que el inversor realizará sus gastos futuros, ya que las variaciones cambiarias pueden alterar el valor real de los fondos acumulados.

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Tolosa planteó que las estrategias de inversión no deberían limitarse a maximizar los retornos expresados en una determinada moneda, sino que también deben considerar la preservación del poder adquisitivo y las necesidades particulares de los clientes.

El jerarca señaló que una adecuada diversificación de las carteras, que incluya activos de economías emergentes, puede contribuir a mejorar la relación entre los resultados obtenidos y los objetivos financieros de cada inversor.