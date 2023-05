Elecciones en Turquía: Erdogan se enfrenta a su mayor desafío en 20 años, mientras la oposición se unifica

El candidato presidencial turco Muharrem Ince se ha retirado de la contienda días antes de unas elecciones muy reñidas, lo que aumenta las posibilidades del principal aspirante de la oposición de derrocar al presidente Recep Tayyip Erdogan.

Ince, que fue el principal oponente de Erdogan en las anteriores elecciones de 2018 , dijo que se retiraría de la carrera por el bien del país. Ha estado bajo presión desde que salió a la luz un supuesto video sexual a principios de esta semana.

El fundador y líder del partido Memleket (Patria) dijo que había sido víctima de una "difamación" durante toda la campaña electoral.

El principal candidato de la oposición, Kemal Kiliçdaroglu, que representa a una coalición de seis partidos, ha mantenido una reñida pugna con Erdogan antes de los comicios del domingo, considerados uno de los más importantes de la última generación .

Un sondeo realizado el jueves situaba a Kiliçdaroglu en cabeza con el 49,3% de los votos, frente al 43,7% de Erdogan, tras distribuir a los votantes indecisos. El sondeo fue realizado por Konda Research and Consultancy, muy seguido por los inversores extranjeros. Otra encuesta publicada el jueves por Metropoll también situaba a Kiliçdaroglu por delante.

"Me retiro de la candidatura", dijo Ince en una conferencia de prensa televisada. "Ofrecí una tercera opción a Turquía, intenté abrir un canal pero [no] pudimos tener éxito en este canal. No quedan excusas", añadió.

Ali Çarkoglu , profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Koc de Estambul, dijo: "[La retirada de Ince] tiene el potencial de cambiarlo todo... Es probable que muchos de sus seguidores se unan a la campaña de Kemal Kiliçdaroglu".

Sin embargo, dado que el nombre de Ince seguirá figurando en las boletas electorales, persiste la incertidumbre sobre hasta qué punto cambiará el apoyo en los últimos días antes de la votación. Muchos analistas afirman que la contienda está demasiado reñida y que hay muchas posibilidades de que se celebre una segunda vuelta sin precedentes el 28 de mayo.

Kiliçdaroglu pidió a Ince que apoyara a la coalición opositora que lidera. "Dejemos los viejos resentimientos... a un lado", dijo en un tuit. "Por favor, vengan".

Wolfango Piccoli, copresidente de la consultora Teneo, dijo que la retirada de Ince "puede reflejarse positivamente en las posibilidades de Kemal Kiliçdaroglu... pero no está claro si esto será suficiente para asegurarle más del 50% de los votos necesarios para ganar".

Erdogan lleva dos décadas al frente de Turquía y sigue siendo un político popular. Sin embargo, su respaldo ha caído recientemente debido a la preocupación por su gestión económica y la erosión de las libertades civiles en la última década.

Los inversores reaccionaron positivamente tanto a las nuevas encuestas como a la retirada de Ince de la carrera electoral, lo que impulsó al alza el precio de los bonos internacionales de Turquía. Un bono denominado en dólares con vencimiento en 2030 se negociaba el jueves con un rendimiento del 8,54%, por debajo del 9,2% de principios de semana.

El rendimiento de los bonos cae cuando suben los precios. El costo de la protección contra un incumplimiento de la deuda turca también disminuyó, con el diferencial de los swaps de incumplimiento crediticio a cinco años cayendo a 490 puntos básicos desde más de 550 puntos básicos a principios de este mes, según datos de Bloomberg. El diferencial había llegado a casi 900 puntos básicos el verano pasado.