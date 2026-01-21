Descubren una tumba secreta con objetos preciados vinculados a la familia del rey Midas. (Fuente: archivo)

Un equipo de arqueólogos ha descubierto en la región de Gordion, Turquía, una tumba con más de 3000 años de antigüedad con objetos funerarios que podrían estar relacionados con la familia del rey Midas.

La leyenda del rey Midas es una fábula popular en la que un rey recibe el don de convertir todo lo que toca en oro. Sin embargo, rápidamente descubre que su toque de oro es una maldición, ya que no puede comer ni tocar a sus seres queridos. La moraleja incita a la reflexión sobre la avaricia y el exceso de lujo.

Según expertos historiadores, es probable que el rey Midas de Frigia fuese una persona real que reinó en la actual Turquía durante el siglo VIII a.C. La tumba hallada fue encontrada en un montículo funerario cercano al célebre Túmulo de Midas en Gordion.

La leyenda del rey Midas y el posible descubrimiento de su tumba. (Fuente: Bing AI)

La conexión entre la tumba encontrada y la leyenda del rey Midas

Los arqueólogos han encontrado en esta tumba docenas de artefactos raros y huesos humanos incinerados de una figura de la élite del antiguo reino de Frigia, quien podría ser un pariente del rey Midas. Se trata de una cámara de madera cuidadosamente ensamblada y coronada por una cobertura artificial de gran tamaño.

En su interior, los arqueólogos encontraron más de 100 objetos rituales, incluidas jarras de bronce, quemadores de incienso y vasijas ceremoniales. Todos estos elementos sugieren una conexión directa con la realeza frigia del siglo VIII a.C.

“Basándonos en estos artefactos, estimamos que la persona en la cámara funeraria podría ser miembro de la familia real asociada con Gordion y Midas”, explicó Mehmet Nuri Ersoy, ministro turco de Cultura y Turismo, según informó la agencia estatal de noticias turca Anadolu Ajansı.

Su ubicación remota, a 160 kilómetros de lo que fue Gordion, desafía los modelos tradicionales que describen la autoridad figia como hipercentralizada en la capital. El hallazgo respalda las interpretaciones recientes que sostienen la existencia de una estructura política multipolar.

Los hallazgos en la tumba turca. (Fuente: Bilecik Museum)

¿Dónde se encuentra la tumba del rey Midas?

Lo más esperanzador para los arqueólogos es que la revelación podría indicar que la tumba del propio Midas, por tanto tiempo buscada en Gordion, podría encontrarse en un lugar alejado de allí. “Los 88 artefactos metálicos hallados en el túmulo T26, la mayoría de los cuales se encuentran en buen estado, ofrecen pistas únicas sobre las tradiciones funerarias y la estructura social de los frigios”, apunta Ersoy.

Sin embargo, no todos los especialistas están convencidos de que la tumba encontrada implique necesariamente un estatus real. Algunos sugieren que los objetos hallados podrían haber sido parte de un sistema de intercambio diplomático entre el rey y las autoridades periféricas.