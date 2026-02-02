El oro y la plata cayeron debido a que la reversión de un repunte récord en los metales preciosos se extendió a una segunda semana. El oro, que el viernes había sufrido su mayor caída en un día en más de 40 años, llegó a bajar un 9% en las primeras operaciones, antes de repuntar y ceder un 4,1% en el día, a 4.665 dólares. La plata, que también registró su mayor caída desde principios de la década de 1980 el viernes, llegó a desplomarse un 15% en la última rueda, antes de recuperarse hasta los 78,98 dólares, un 6,7% menos en el día.

Ambos metales preciosos habían superado hitos en las últimas semanas en un repunte vertiginoso, ya que las tensiones geopolíticas y los temores por la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos llevaron a los inversores en busca de activos refugio.

Pero la nominación el viernes de Kevin Warsh por parte del presidente estadounidense Donald Trump, un ex gobernador de la Reserva Federal considerado una opción ortodoxa, como próximo presidente del banco central estadounidense disipó los temores de que el sucesor de Jay Powell fuera más indulgente con la inflación, una preocupación que había impulsado las ganancias de los metales preciosos.

“Los aumentos de precios de los metales preciosos se habían vuelto extremos en enero”, lo que indica “un posicionamiento muy ajustado”, dijo John Roe, director de fondos multiactivos en la división de gestión de fondos de Legal & General, de 1,1 billones de libras.

Las posiciones extendidas crearon las condiciones para caídas de precios a medida que los inversores “intentan salir al mismo tiempo”.

CME Group, el mayor operador de bolsas de derivados del mundo, dijo el viernes que aumentaría los requisitos de margen para los futuros del oro y la plata luego de la pronunciada caída de los precios.

Los inversores dijeron que las caídas de los precios de los metales preciosos se estaban viendo acentuadas por los requisitos de margen más estrictos y la reversión de los préstamos que habían impulsado el repunte récord.

“La semana pasada en el oro parece un episodio clásico de acumulación excesiva de posiciones tras un fuerte repunte, que se ve frustrado cuando surge un problema con la narrativa”, dijo Seb Barker, estratega jefe de mercado de la firma de fondos de cobertura Marshall Wace, identificando la nominación de Warsh como ese cambio. Sin embargo, añadió que “el argumento alcista subyacente para el oro aún parece vigente”.

La creciente demanda de inversores privados que compran fondos cotizados en bolsa y lingotes físicos contribuyó al repunte. Los inversores han recurrido al oro como cobertura ante la creciente preocupación por el aumento del gasto fiscal en las economías desarrolladas, así como ante la incertidumbre geopolítica.

Esta fuerte participación de inversores minoristas, que incluyó el uso de productos apalancados como opciones a corto plazo, estaba exacerbando la liquidación de la última rueda, dijeron los operadores.

“En ese contexto, los mercados pueden sentirse estables en las subidas, porque en las caídas se compra, pero frágiles en las bajadas”, dijo Valerie Noel, jefa de operaciones de Syz Group.

LONDON (United Kingdom), 30/01/2026.- (FILE) Kevin Warsh speaks during a press conference announcing the publication of the Warsh Report at the Bank of England in London, Britain, 11 December 2014 (reissued 30 January 2026). US President Donald Trump has announced Kevin Warsh as his nomination for the next chair of the Federal Reserve, according to a post on his Truth Social platform. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/WILL OLIVER Fuente: EPA WILL OLIVER

Las acciones asiáticas cayeron, siendo el Kospi de Corea del Sur el más afectado, cerrando con una baja del 5,3 por ciento.

Los inversores estaban teniendo que “reponer una gran cantidad de margen en sus operaciones con metales preciosos”, lo que había pesado sobre las acciones asiáticas, dijo Hao Hong, director de inversiones de Lotus Asset Management.

El petróleo bajó considerablemente, con el crudo Brent, el referencial mundial, bajando un 4,8%, a 66,01 dólares por barril. El cobre y el aluminio, metales industriales que se vieron arrastrados por el reciente repunte, bajaron un 2% y un 3%, respectivamente.

Raymond Cheng, director de inversiones para el norte de Asia en Standard Chartered, dijo que el precio del oro a 4650 dólares era “una oportunidad para sumar” el metal en medio de la incertidumbre sobre el gasto gubernamental en Estados Unidos.

“Creemos que la prima de riesgo de Trump sigue estando justificada”, afirmó Cheng. “Seguirá siendo presidente de Estados Unidos, independientemente de quién presida la Reserva Federal. Su política fiscal seguirá siendo expansiva”.

El índice bursátil de referencia de Sudáfrica, que está fuertemente expuesto a la industria minera, cayó hasta un 6,9 por ciento antes de recuperarse y bajar un 1 por ciento en el día.

“Los mercados que suben tanto no se corrigen lateralmente”, afirmó Prashant Bhayani, director de inversiones para Asia de BNP Paribas Wealth Management. “No es diferente de las acciones meme”.

Información adicional de Camilla Hodgson. Visualización de datos de Jonathan Vincent.