Tensión en Bruselas: el Parlamento Europeo amenaza con bloquear el acuerdo con Estados Unidos

Los diputados de la mayoría de los partidos del Parlamento Europeo pidieron el miércoles cambios en el acuerdo comercial de la UE con Estados Unidos, lo que generó temores de que la frágil tregua transatlántica pudiera romperse.

La asamblea debe votar para aprobar las reducciones arancelarias que Bruselas prometió a Washington sobre ciertos bienes estadounidenses, como parte del acuerdo alcanzado en julio, que impone un gravamen del 15% a la mayoría de las exportaciones de la UE hacia Estados Unidos.

Los parlamentarios criticaron lo que consideran un resultado unilateral de las negociaciones durante una sesión con la principal funcionaria comercial de la UE, Sabine Weyand, el miércoles por la tarde.

Bernd Lange, presidente de la comisión de comercio del Parlamento, dijo que es probable que el acuerdo sea enmendado durante el proceso de aprobación legislativa.

" Hay muchas preguntas y creo que habrá algunas enmiendas ", afirmó.

Golpe a los mercados globales: la deuda de Estados Unidos se dispara y enciende las alarmas

El refugio más buscado: el precio del oro alcanza un nuevo récord

Los diputados de la mayoría de los partidos del Parlamento Europeo pidieron el miércoles cambios en el acuerdo comercial de la UE con Estados Unidos. Foto: Archivo.

La UE debería trabajar más rápido para reducir los aranceles sobre las exportaciones de acero y aluminio hacia Estados Unidos, que permanecen en el 50% y se aplican a componentes metálicos de productos como bicicletas y grúas , añadió Lange.

Él y otros diputados también sugirieron incluir una " cláusula de caducidad " para que las concesiones ofrecidas por la UE a Estados Unidos expiren automáticamente en un plazo determinado, a menos que se prolonguen explícitamente. Las reducciones arancelarias prometidas aplican a todas las importaciones industriales estadounidenses y a algunos productos alimenticios.

Kathleen van Brempt señaló que su grupo, Socialistas y Demócratas, se opone al acuerdo, alegando que está cargado en contra de la UE y es incompatible con las reglas de la Organización Mundial del Comercio al otorgar concesiones arancelarias que no están disponibles para otros países. " No vamos a aprobar este acuerdo sin objeciones ", dijo.

Martin Schirdewan, colíder del grupo de la Izquierda, afirmó que la UE había " capitulado ". " Los consumidores pagarán precios más altos, la industria sufrirá y se perderán empleos ", aseguró.

Desde la extrema derecha, Thierry Mariani estuvo de acuerdo. El diputado del partido francés Rassemblement National calificó a la UE de "débil". " El presidente Trump dictó las condiciones ", afirmó.

Anna Cavazzini, de Los Verdes, recordó que Donald Trump había amenazado con nuevos aranceles tras firmar el acuerdo no vinculante: " Me queda bastante claro que la estabilidad que esperábamos en el acuerdo no está presente ".

El mes pasado, el presidente de EE.UU. amenazó con imponer aranceles de represalia o controles de exportación a los países cuyas leyes o impuestos "discriminaran" a las empresas tecnológicas estadounidenses.

Los miembros del grupo liberal Renew también criticaron el acuerdo.

Esos cinco grupos reúnen a 396 de los 725 miembros del Parlamento.

Sin embargo, los líderes nacionales, que temen una guerra comercial transatlántica, podrían presionar a los legisladores de sus partidos para que respalden el acuerdo en la votación final.

Weyand dijo que la UE obtuvo un acuerdo mejor que cualquier otro socio de Estados Unidos. Se aplica una tasa del 15% a la mayoría de las exportaciones, incluidas las tarifas ya existentes. Los aranceles a los automóviles bajan del 27,5% al 15%. Antes de que se cerrara el acuerdo en Escocia a finales de julio, Trump había amenazado con imponer gravámenes del 30% de manera general si no se alcanzaba un entendimiento.

Weyand también citó pruebas de que las exportaciones a EE.UU., excluidos los automóviles, no habían caído en el segundo trimestre, cuando se aplicaban aranceles de casi el 15% bajo un régimen temporal.

" Estados Unidos no podrá producir todos estos productos, que ahora ha encarecido con sus medidas de importación ", afirmó.