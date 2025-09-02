El refugio más buscado: el precio del oro alcanza un nuevo récord

Los precios del oro subieron a un máximo histórico, superando un récord anterior en abril, en medio de la debilidad del dólar y expectativas de un recorte de la tasa de interés estadounidense este mes.

El precio de referencia del lingote superó los 3516 dólares por onza troy, un aumento del 34% desde principios de año.

La creciente preocupación por la independencia de la Reserva Federal, tras la presión ejercida por Trump sobre su presidente, Jay Powell, y la decisión de destituir a la gobernadora Lisa Cook, ha impulsado el repunte más reciente. A los inversores les preocupa que la inflación pueda aumentar si se recortan los tasas de interés debido a la presión política.

"El desafío abierto a la independencia de la Reserva Federal por parte del presidente Trump y el contexto del déficit presupuestario estadounidense son impulsores clave para el oro en este momento", dijo Marcus Garvey, jefe de estrategia de materias primas en Macquarie.

"Todo se está combinando para crear la situación ideal para un precio del oro más alto", afirmó David Wilson, director de estrategia de materias primas de BNP Paribas. "La creciente incertidumbre económica está haciendo que el oro sea claramente más atractivo", añadió.

Krishan Gopaul, del Consejo Mundial del Oro, asociación industrial que representa a las mineras, afirmó que el aumento de precios se debió a la creciente incertidumbre. "Incluso los activos refugio tradicionales como el dólar y los bonos del Tesoro enfrentan interrogantes, lo que convierte al oro en una alternativa natural", declaró Gopaul.

"La reducción de los costos de endeudamiento, con el riesgo de avivar la inflación, está realmente despertando el interés de los inversores en este momento", afirmó Daniel Hynes, estratega senior de materias primas de ANZ. "Esto reforzará ese impulso alcista".

La plata también alcanzó un récord, alcanzando los 40,8 dólares por onza troy, su máximo en 14 años. El metal aún cotiza con un descuento respecto al oro en relación con los precios promedio históricos, aunque este se ha reducido en los últimos meses ante el creciente interés de los inversores.

"Aún tiene mucho potencial de crecimiento", dijo Hynes. "Creo que el movimiento se debe únicamente a la demanda de los inversores".

La disminución de las esperanzas de una rápida solución a la guerra en Ucrania, como prometió Trump, ha apoyado el aumento de los precios, dijeron los estrategas.

Las entradas de oro en fondos cotizados en bolsa (ETF) se han convertido en una importante fuente de demanda que ha impulsado los precios, según escribieron analistas de Goldman Sachs en una nota reciente. Pronostican que los precios al contado alcanzarán los 4.000 dólares por onza troy a mediados del próximo año.

Los precios del oro casi se han duplicado desde principios de 2023, a medida que los bancos centrales aumentan sus tenencias y los inversores buscan una cobertura contra la inflación.

En 2024, el metal superó al euro y se convirtió en el segundo activo de reserva más común de los bancos centrales del mundo después del dólar, representando el 20 por ciento de las reservas oficiales mundiales.

El año pasado, entre los grandes compradores se encontraban India, China, Turquía y Polonia, según el Consejo Mundial del Oro.

"Existe una tendencia subyacente a la desdolarización en algunos bancos centrales", dijo Wilson de BNP. "Es un mecanismo de protección subyacente que simplemente continúa".