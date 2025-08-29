Límites a Trump: la Justicia de EEUU declaró ilegales los aranceles

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos determinó que la mayoría de los amplios aranceles de la administración Trump son ilegales, pero acordó dejarlos vigentes mientras la Casa Blanca presenta una nueva apelación ante la Corte Suprema.

En un fallo de 7 a 4, el tribunal confirmó una decisión que determinó que muchos de los aranceles impuestos excedían la autoridad presidencial de Trump. Sin embargo, el panel acordó no hacer efectivo el fallo hasta el 14 de octubre, para dar tiempo a la administración a apelar ante el tribunal superior.

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó en mayo, en un caso interpuesto por empresas estadounidenses afectadas por los aranceles, que Trump no tenía la autoridad para usar la legislación de poderes económicos de emergencia para imponer gravámenes mundiales sin el consentimiento explícito del Congreso.

La mayoría de los miembros del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal coincidieron y escribieron el viernes que no podían "discernir ninguna autorización clara del Congreso" para que la administración Trump utilice justificaciones como la importación de fentanilo a través de las fronteras estadounidenses para imponer amplios aranceles a países como Canadá y China a través de una serie de órdenes ejecutivas.

La decisión ataca el corazón de una de las políticas centrales de la Casa Blanca de Trump y, si la Corte Suprema la confirma, podría complicar varios de los acuerdos comerciales negociados por Estados Unidos con países que buscan reducir su exposición a aranceles amplios.

El caso no se ocupa de los aranceles sectoriales impuestos a productos como el acero y los automóviles.

En una publicación en las redes sociales poco después de que se dictara la orden, Trump enfatizó que los aranceles seguían vigentes y afirmó que el tribunal de apelaciones era "altamente partidista".

"Si se permite que esta decisión se mantenga, literalmente destruiría a los Estados Unidos de América. Al comenzar este fin de semana del Día del Trabajo, todos debemos recordar que los aranceles son la mejor herramienta para ayudar a nuestros trabajadores y apoyar a las empresas que producen productos de alta calidad HECHOS EN ESTADOS UNIDOS".

Trump también confirmó que la administración apelará la decisión ante la Corte Suprema, instando a los jueces a "ayudar" a mantener los aranceles vigentes.

¿Se enfrentará la Corte a Trump?

Así, parece cada vez más probable que lo único que se interpone entre Donald Trump y el control total de los poderes del gobierno estadounidense es un puñado de jueces de la Corte Suprema, y no está claro que sean suficientes para formar una mayoría de cinco.

Trump ha estado arrasando en Washington durante meses, rescindiendo subvenciones, cerrando departamentos enteros y despidiendo a miles de empleados federales, incluidos los directores de lo que solían llamarse agencias independientes.

Ahora, el presidente estadounidense ha intensificado significativamente su campaña por el control al atacar directamente al organismo gubernamental independiente más importante de todos: la Reserva Federal. Trump lleva meses criticando duramente a la junta directiva del banco central, instándola a recortar las tasas de interés, pero el lunes pasado anunció el despido de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, por acusaciones de que mintió en sus solicitudes de hipotecas personales. Se dice que la Casa Blanca también está conspirando para reemplazar a los directores de los bancos regionales de la Fed. "Tendremos una mayoría muy pronto", se jactó Trump. "Eso será genial".

Su administración también intenta destituir a Susan Monarez , directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, pocas semanas después de su confirmación por el Senado. Sus abogados afirmaron que ella "se negó a aprobar automáticamente directivas poco científicas e imprudentes" en torno a la política de vacunas, al tiempo que acusaron a la administración Trump de "utilizar la salud pública como arma para obtener rédito político".

Trump también prometió procesar a los manifestantes que quemen la bandera estadounidense, a pesar de que su propia orden ejecutiva sobre el tema reconoció que esto contradice dos decisiones de la Corte Suprema de que la actividad está protegida por la garantía de libertad de expresión de la Constitución.

Y eso es solo esta semana. Los intentos de despido, las amenazas y las órdenes ejecutivas forman parte de un patrón más amplio en el que Trump pisotea repetidamente normas y precedentes legales de larga data, y da por sentado que el Congreso y el país simplemente se doblegarán a su voluntad y lo dejarán actuar.

Hasta ahora, su estrategia está funcionando. Los republicanos del Congreso se han mantenido prácticamente inactivos. A pesar de algunos contratiempos, finalmente se aprobó la "gran y hermosa ley" de Trump sobre recortes de impuestos y prestaciones. Los jefes corporativos y los grandes inversores como Masayoshi Son y Tim Cook han optado por doblegarse en lugar de desafiar a Trump en todos los ámbitos, desde el comercio y los aranceles hasta la política industrial.

Incluso los mercados del Tesoro, que han obligado repetidamente a Trump a pausar su venganza contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, parecen estar teniendo menos efecto esta vez. El rendimiento del bono a 30 años, que se vería más afectado si una Fed débil permitiera que la inflación se descontrolara, ha subido, pero se mantiene por debajo de los picos anteriores.

Eso nos deja con el poder judicial. Jueces federales han emitido órdenes judiciales para bloquear algunas de las medidas más audaces de Trump. Entre ellas se encuentran los despidos masivos de empleados públicos, los intentos de impedir que la Universidad de Harvard admita a estudiantes internacionales y las órdenes que impiden el acceso a edificios federales a los bufetes de abogados que colaboraron con los opositores de Trump.

Cook ha presentado una demanda para detener su destitución, y los partidarios de la independencia del banco central se sienten alentados por el lenguaje de un caso no relacionado de la Corte Suprema esta primavera que parece limitar los poderes de destitución del presidente cuando se trata de la Reserva Federal en particular.

Sin embargo, no está claro que la mayoría de los jueces de la Corte Suprema realmente se opongan a Trump. En una serie de votaciones de 6 a 3 o 5 a 4, ya levantaron el bloqueo a los despidos masivos en el Departamento de Educación, permitieron a Trump cancelar $783 millones en subvenciones del Instituto Nacional de Salud y aprobaron la destitución de miembros de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo y la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

La mayoría del Tribunal Supremo también eludió, en efecto, abordar uno de los desafíos más directos de Trump al orden constitucional estadounidense. Su administración intenta negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos, a pesar del claro lenguaje de la Decimocuarta Enmienda y de una decisión de la Corte Suprema de 1898 que afirma que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado donde residen».

Cuando se presentó el caso de ciudadanía por nacimiento en primavera, la opinión mayoritaria evitó el fondo de la impugnación y se centró en el uso de medidas cautelares. Es posible que hagan lo mismo con la Reserva Federal. Espero que no, pero es fácil imaginar una decisión mayoritaria centrada en si las acusaciones de fraude hipotecario, que Cook ha dicho que responderá a su debido tiempo, constituyen una "causa justificada", y permite a Trump destituirla sin siquiera mencionar el ataque a la independencia de la Reserva Federal.