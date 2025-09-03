Golpe a los mercados globales: la deuda de Estados Unidos se dispara y enciende las alarmas

Los mercados globales de bonos quedaron bajo presión el miércoles, con el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años subiendo al 5% por primera vez desde julio, en medio de la inquietud de los inversores por una avalancha de emisiones soberanas y una inflación persistente.

Los bonos de mayor vencimiento soportaron la mayor parte de las ventas, con el rendimiento del bono a 30 años trepando hasta 0,03 puntos porcentuales para alcanzar el 5%, antes de retroceder al 4,97%, prácticamente estable en la jornada. El rendimiento del bono japonés a 30 años alcanzó un máximo histórico de 3,29%.

Gestores de fondos señalaron que el aumento en la emisión, a medida que las ventas de deuda gubernamental se reanudaban tras la pausa estival, estaba contribuyendo a impulsar los rendimientos al alza, incluyendo una colocación récord de 14.000 millones de libras esterlinas en un bono a 10 años en el Reino Unido el martes.

Mike Riddell, gestor de fondos en Fidelity International, apuntó a un " diluvio de emisiones de bonos corporativos y gubernamentales " que estaba ayudando a empujar a la baja los precios de la deuda a largo plazo en los últimos días.

En el Reino Unido, los costos de endeudamiento a largo plazo subieron inicialmente aún más tras haber alcanzado en la sesión previa su nivel más alto desde 1998, antes de revertir el rumbo. El rendimiento del gilt a 30 años subió hasta 5,75%, un alza de 0,06 puntos porcentuales, pero luego cayó 0,03 puntos porcentuales en el día hasta 5,67%. Los rendimientos se mueven en sentido inverso a los precios.

Roger Hallam, jefe de tasas globales en Vanguard, dijo que la reciente debilidad de los gilts reflejaba en parte la inquietud previa al Presupuesto de Otoño y un repunte en la oferta de bonos .

" Salíamos de un período de muy baja oferta de gilts ", comentó, añadiendo que ahora había desaparecido un " entorno técnico favorable ".

Hubo crecientes tensiones en los mercados de deuda soberana durante el último año, ya que los niveles récord de endeudamiento entre las economías ricas se combinan con cierta debilidad en la demanda de deuda a más largo plazo por parte de compradores tradicionales como fondos de pensiones y aseguradoras de vida, después de que la mayoría de los bancos centrales se retiraran de sus compras de bonos de la era de crisis.

Esto se ve agravado por una inflación que sigue obstinadamente por encima de los objetivos de los bancos centrales en muchas economías, lo cual es especialmente negativo para los rendimientos de los bonos a largo plazo, así como por las dificultades políticas que enfrentan gobiernos como los del Reino Unido o Francia a la hora de equilibrar sus cuentas públicas.

" Es casi una tormenta perfecta de preocupaciones sobre políticas fiscales actuales que se vuelven inflacionarias, potencialmente más emisiones globales y una demanda insuficiente ", señaló Mitul Kotecha, jefe de estrategia macro de mercados emergentes en Barclays.

Los ataques del presidente Donald Trump a la independencia de la Reserva Federal alimentaron los temores de que los mercados globales estén entrando en un período de "dominancia fiscal", en el que las tasas de interés se mantienen artificialmente bajas para reducir los costos de endeudamiento en el corto plazo, con el riesgo de alimentar la inflación a más largo plazo .

Toda esta incertidumbre impulsó un aumento de los rendimientos de la deuda pública a largo plazo en comparación con las tasas de corto plazo, que están más ligadas a la política de los bancos centrales.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años -el referente más seguido de los costos de endeudamiento de EE.UU.- se sitúa en 4,27%, por debajo de su nivel a inicios de 2025, pero por encima del 3,84% registrado hace un año.

Sin embargo, la brecha entre las tasas a 30 y 10 años subió hasta alrededor de 0,7 puntos porcentuales, su nivel más alto desde 2021, lo que subraya la presión sobre la deuda a más largo plazo.

Las preocupaciones sobre los déficits de EE.UU. se reavivaron esta semana después de que un tribunal de apelaciones dictaminara el viernes por la noche que la mayoría de los aranceles de Trump eran ilegales, poniendo en riesgo cientos de miles de millones de dólares en ingresos potenciales para el gobierno. El organismo fiscal del Congreso dijo el mes pasado que los aranceles de Trump recortarían los déficits de EE.UU. en 4 billones de dólares durante la próxima década .

" Los activos soberanos se están volviendo más riesgosos porque hay menos límites para los políticos: necesitan aumentar los déficits presupuestarios y mantener tasas más bajas ", señaló Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico en el banco francés Natixis.

La inquietud en los mercados de deuda gubernamental siguió sacudiendo a las bolsas en la sesión asiática, con el Topix de Japón cayendo 1,1% y el S&P/ASX 200 de Australia retrocediendo 1,8%.

El Stoxx Europe 600 subió 0,7%, mientras que los futuros de Wall Street también avanzaron, a medida que los mercados globales se calmaban durante la sesión europea.

En Japón, uno de los países más golpeados por la venta masiva de bonos este año, los inversores temen que el primer ministro Shigeru Ishiba se vea pronto obligado a dimitir tras la revisión de las pérdidas sufridas por su gobernante Partido Liberal Democrático en las elecciones a la cámara alta en julio.

Operadores en Tokio señalaron que la posible destitución de Ishiba aumentaba la probabilidad de que surja un nuevo primer ministro con una agenda más abiertamente populista, que incluya planes de mayor gasto público.