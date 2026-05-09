El trayecto ferroviario más largo del mundo enlaza el extremo sur de Europa con el sudeste asiático a lo largo de casi 19.000 kilómetros, comenzando en Lagos y finalizando en Singapur. El recorrido en tren cruza 13 países y requiere cerca de tres semanas de viaje continuo, lo que lo posiciona como una de las travesías en tren más desafiantes y ambiciosas de la actualidad. Esta ruta fue reconocida por el Guinness World Records luego de que se completara el enlace ferroviario entre Kunming y Vientián, un tramo estratégico que permitió unir de forma ininterrumpida ambos continentes por vía terrestre. Durante el viaje, los pasajeros recorren algunos de los corredores ferroviarios más icónicos del planeta, pasando de los sistemas europeos a las vastas redes asiáticas, en una experiencia que combina aventura, turismo de largo aliento y una notable prueba de resistencia. El itinerario tiene su inicio en Portugal y se expande a través de España, Francia, Alemania, Polonia y Bielorrusia, hasta adentrarse en Rusia, donde se lleva a cabo uno de los tramos más extensos, transitando por Siberia. Posteriormente, la travesía prosigue hacia Mongolia y China, antes de descender hacia el sudeste asiático. En esta región, cruza Laos, Tailandia y Malasia, hasta llegar a su destino final, según informó Mark Smith, en su blog The Man in Seat 61. Sin embargo, el recorrido completo no se efectúa en un solo tren. Se presentan conexiones, transbordos e incluso segmentos en medios de transporte terrestre que demandan una planificación anticipada, particularmente en el sudeste asiático. El costo base del recorrido asciende a 1200 euros; sin embargo, el precio final puede fluctuar en función de la categoría de los trenes, el alojamiento y los servicios adicionales seleccionados por el pasajero. Más allá del aspecto financiero, el viaje requiere una preparación minuciosa. Los viajeros deben gestionar al menos siete visados para atravesar las fronteras que están involucradas, lo que conlleva tiempos administrativos y requisitos específicos de acuerdo a cada nación. Asimismo, la coordinación de horarios representa uno de los desafíos más significativos. La variedad de sistemas ferroviarios, frecuencias y normativas exige organizar cada conexión con exactitud para prevenir retrasos o interrupciones en una travesía que se considera una de las más complejas y fascinantes a nivel mundial.