OPEP recortó su producción de petróleo: cuánto subirá el precio en los próximos meses y cómo impacta en el mercado

Los profundos recortes de la producción de petróleo aprobados por la OPEP+ conmocionaron los mercados de energía, pusieron al cártel en rumbo de colisión con Washington y han expuesto el fortalecimiento de los lazos entre Arabia Saudita y Rusia.

El cártel de la OPEP+ y productores aliados acordaron reducir colectivamente su producción de petróleo. La medida amenaza con aumentar las presiones inflacionarias en una economía mundial ya agobiada por una crisis energética.

Las implicaciones son de gran alcance, desde el precio del petróleo hasta la futura relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita.

qué acordó la OPEP+ y por qué

El grupo liderado por Arabia Saudita y Rusia redujo su objetivo colectivo de producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios, lo que supone aproximadamente el 2% del consumo mundial. El recorte real de la oferta será menor, probablemente más cercano al millón de barriles, ya que muchos miembros, como Nigeria, ya están produciendo por debajo de sus objetivos.

Sin embargo, la medida es un intento agresivo de aumentar los precios del petróleo. A u$s 90 el barril, el crudo está muy por debajo de los niveles alcanzados poco después de la invasión rusa de Ucrania, pero más alto que en cualquier momento entre 2015 y principios de 2022. Para muchos países, el impacto del aumento de los precios se ha visto agravado por el fortalecimiento del dólar, ya que deben comprar su petróleo en la moneda estadounidense.

Suhail Al Mazrouei, ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, dijo que la OPEP+ estaba recortando para evitar un desplome de los precios como el que tuvo lugar en la segunda mitad de 2008, cuando el petróleo se desplomó hasta los u$s 30 por barril durante la crisis financiera.

"Tenemos que adelantarnos a un desplome del mercado del petróleo debido a la desaceleración", declaró Mazrouei al Financial Times, argumentando que las inversiones a largo plazo en el sector se resentirían si no se toman medidas.

El ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, sugirió que el grupo no quería repetir los recientes errores de los bancos centrales, que, según él, se equivocaron al no reaccionar con suficiente rapidez ante la inflación.

Pero los altos precios de la energía son en sí mismos un importante motor del pesimismo económico. La suba de precios más perjudicial la provocó Rusia al restringir el suministro de gas a Europa en un intento de debilitar el apoyo de Occidente a Ucrania.

Los productores de petróleo del Golfo se han visto irritados por las repetidas liberaciones de crudo de su reserva de emergencia por parte de Washington. Estados Unidos también ha encabezado los esfuerzos para imponer un tope de precios al petróleo exportado por Rusia. Si el plan funciona, los productores del Golfo temen que el tope de precios pueda hacer bajar los precios de su propio petróleo, o que un día se extienda a ellos.

Reacción en Washington

La Casa Blanca acusó a la OPEP+ de "alinearse" con Rusia y dañar la economía mundial. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, y Brian Deese, el principal asesor económico, apuntaron a posibles respuestas que incluyen más liberaciones de la Reserva Estratégica de Petróleo nacional, una posibilidad que la Casa Blanca descartó hace apenas un día. También se habló de una "acción responsable" para impulsar la producción energética nacional.

El gobierno de Biden se ha comprometido a consultar con el Congreso las formas de "reducir el control de la OPEP sobre los precios de la energía". El anuncio sugería la reactivación de la legislación Nopec, que permitiría tomar medidas contra los cárteles del petróleo permitiendo al Departamento de Justicia demandar a los países por comportamiento anticompetitivo.

Helima Croft, de RBC Capital Markets, dijo que, además de la insinuación de Nopec, creía que el "riesgo más claro" era que Estados Unidos restringiera las exportaciones de productos refinados , como la gasolina, en un intento de evitar la inflación de los precios de los combustibles.

Esta reacción tan contundente reflejó la profunda decepción en Washington, donde los diplomáticos habían presionado mucho en los últimos días para evitar que el cártel anunciara nuevos recortes. Biden viajó a Arabia Saudita en julio para arreglar las relaciones con Riad antes de las elecciones estadounidenses de mitad de término en noviembre.

tensión entre Arabia Saudita y Estados Unidos

Sullivan y Deese no cuestionaron la relación estratégica y de defensa de Estados Unidos con Arabia Saudita. Sin embargo, la ruptura entre Riad y Washington apunta a una desintegración más amplia en la alianza energética de décadas.

Biden calificó a Arabia Saudita de "paria" durante su campaña electoral, una reacción al asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El príncipe heredero Mohammed bin Salman ha dicho que "no le importa" si el presidente estadounidense lo malinterpreta. La reunión cuidadosamente coreografiada de los líderes en el reino dejó claro que hay poco afecto entre ellos.

Meses de petrodiplomacia para arreglar las relaciones, con funcionarios de la Casa Blanca viajando repetidamente a Arabia Saudita -incluso en el período previo a la reunión de la OPEP+ de esta semana-, parecen haberse chocado contra una pared.

Se entiende que Arabia Saudita también está disgustada por lo que considera un tibio compromiso de Estados Unidos con la seguridad del reino, incluida la limitada respuesta estadounidense al ataque a su instalación petrolífera crítica de Abqaiq en 2019, que se cree que fue llevado a cabo por Irán.

El reino ha tratado de diversificar sus alianzas, desde China hasta Rusia, siendo la primera un cliente mucho más importante que Estados Unidos.

Sin embargo, Washington sigue teniendo una gran influencia, ya que es el mayor proveedor de equipamiento militar del reino.

Impacto en el mercado del petróleo

El precio del crudo Brent alcanzó los u$s 93,96 por barril después de que la OPEP+ anunciara su recorte, frente a los u$s 84 por barril de la semana pasada. Jorge León, exanalista de la OPEP+ que ahora trabaja en la consultora Rystad, espera que el petróleo supere los u$s 100 por barril en Navidad.

Es posible que se produzcan más subas de precios a medida que se endurezcan las sanciones europeas a las ventas de petróleo ruso en diciembre. Moscú también ha advertido que podría recortar las exportaciones de petróleo a los países que participan en el plan de limitación de precios de Estados Unidos. Los nuevos recortes de la OPEP+, que comenzarán en noviembre, podrían coincidir, por tanto, con nuevas caídas de la oferta.

Años de falta de inversión en el sector hacen que la oferta siga siendo limitada y que la capacidad de producción mundial sobrante sea "extremadamente baja", advirtió esta semana el director de la petrolera estatal Saudi Aramco.

Aunque los recortes de producción ejercerán una "presión al alza" sobre los precios, Christyan Malek, de JPMorgan, dijo que la intervención de la OPEP+ para mantener los precios del petróleo altos estaba diseñada para animar a todos los productores a empezar a invertir.

"El tamaño del recorte envía un importante mensaje a la industria", dijo.

El futuro de la OPEP+

El príncipe Abdulaziz, el hermanastro mayor del príncipe Mohammed, ha puesto al reino en un rumbo más firme en la política petrolera.

Personas informadas de las ideas de Arabia Saudita creen que el príncipe Abdulaziz está presionado por su hermanastro, el gobernante de facto del país, para que garantice un precio del petróleo de unos u$s 100 por barril para financiar ambiciosos programas de reforma.

Es poco probable que el reino y sus aliados del Golfo le den la espalda a Rusia. Los países del Golfo no se han pronunciado contra la invasión de Ucrania, y acercar a Rusia al redil de la OPEP+ ha sido un objetivo a largo plazo. Arabia Saudita y Rusia son los mayores productores de petróleo del mundo después de Estados Unidos.

Preguntado por el papel de Rusia en la crisis energética y si eso complica su asociación, Mazrouei, de los Emiratos Árabes Unidos, dijo que no querían tomar partido.

"En Europa tienen su propia historia, en Rusia tienen su propia historia. No podemos ponernos del lado de este o aquel país", dijo Mazrouei.