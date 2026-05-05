La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a realizará un viaje a Brasil, para hacer una visita de Estado a su homólogo brasileño, Luis “Lula” da Silva, para firmar un memorándum de entendimiento que permita a Pemex y a Petrobras establecer un mecanismo de colaboración para intercambiar información en materia de exploración, producción, procesamiento de petróleo y biocombustibles. La mandataria dijo que no hay una fecha exacta para realizar el viaje, pero dependerá de la finalización de los trabajos técnicos y de exploración que un equipo de Petrobras realizará en México a partir de la segunda semana de mayo. El anuncio de Sheinbaum da seguimiento a la propuesta del mandatario brasileño, quien en marzo pasado, y que tiene el objetivo de que Petrobras y Pemex exploren áreas con potencial petrolero en aguas profundas del Golfo de México. “Pemex podría recibir una gran ayuda de Petrobras”, declaró Lula en un evento realizado en una refinería en Brasil, donde aseguró que había llamado a la presidenta para proponerle la alianza. Petrobras es reconocido como líder mundial en la tecnología de extracción de crudo en aguas profundas y ultraprofundas, un pie del que cojea Pemex, pues carece de los medios técnicos y económicos para realizar este tipo de proyectos. Además, Petrobras cuenta con una producción petrolera que alcanzó su máximo histórico a principios de este año, con un promedio de 3.23 millones de barriles diarios, prácticamente el doble de lo que produce Pemex en la actualidad. Solo en el primer trimestre de este año, la compañía brasileña reportó un incremento de 16.3% anual en la producción de hidrocarburos, de acuerdo con su informe trimestral. A diferencia de Pemex, Petrobras no solo tiene áreas de extracción de petróleo dentro de su país, pues también produce hidrocarburos en naciones como Estados Unidos, Bolivia y Colombia. El principal proyecto en marcha en Brasil es el área del Presal, ubicada en el Océano Atlántico, en aguas ultraprofundas. De acuerdo con el informe enviado al mercado de valores, Petrobras alcanzó una producción operada récord de 4.01 millones de barriles de petróleo y gas equivalente en los primeros tres meses de 2026, lo que representó un incremento de 7% frente al mismo lapso del año anterior. Además, si bien Petrobras es una empresa estatal, cuenta con acciones en el mercado de valores de Nueva York, lo que implica un esquema mixto de propiedad, donde casi 63% del capital está a disposición del sector privado, a través del mercado de valores. El Estado es dueño de apenas 37% del total de la empresa, cuyas acciones se han incrementado casi 80% en el inicio de este año.