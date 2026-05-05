El precio del combustible vuelve a quedar en el centro de la escena y, esta vez, con una decisión que impacta directamente en el bolsillo de millones de conductores. En medio de la presión inflacionaria, una medida de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) busca frenar los aumentos y marcar un límite que ya empieza a sentirse en las estaciones de servicio. Aunque no todas las dependencias y surtidores muestran los mismos valores, los datos más recientes que difundió el organismo gubernamental revelan una tendencia que genera expectativa. El diésel, uno de los combustibles más utilizados para el transporte y la producción, podría entrar en una nueva etapa de estabilidad. Conoce todos los detalles sobre cuánto costará realmente el litro y cómo se controlará ese valor. El Gobierno de México, en conjunto con el sector gasolinero, estableció un acuerdo para fijar un tope en el precio del diésel. Según lo informado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el objetivo es que el litro no supere los 27.00 pesos en el corto plazo. Esta medida forma parte de una estrategia para estabilizar los precios de los combustibles y reducir su impacto en la economía. El procurador Iván Escalante Ruiz confirmó que se vigilará el cumplimiento de este límite en todo el país. El acuerdo se da en un contexto donde ya se registran ajustes, como la reducción de comisiones al pagar con tarjeta. Esto busca facilitar que las estaciones puedan ofrecer precios más bajos sin afectar su rentabilidad. De acuerdo con el monitoreo oficial, al 3 de mayo el precio promedio nacional del diésel se ubicó en $28.13 pesos por litro. Sin embargo, el dato más relevante es que el 76.47% de las estaciones ya vende por debajo de $28.28 pesos. Las autoridades consideran que, con el correr de los días, más estaciones se alinearán al precio acordado. El monitoreo constante será clave para detectar incumplimientos y garantizar que el beneficio llegue a los consumidores.