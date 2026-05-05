Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a evitar sobrecostes. Este martes, 5 de mayo de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,54 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, normalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,54 euros y el diésel ronda los 1,72 euros por litro. Esta diferencia del -0.02% en la gasolina y del 0.35% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 5 de mayo de 2026 es el siguiente: Durante este martes, 5 de mayo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: En España, la 95 es una gasolina sin plomo con 95 octanos (RON), la opción más común para coches. Ofrece buen rendimiento y eficiencia, ayuda a prevenir la detonación o “picado” del motor y, al ser por lo general más económica que la 98, permite reducir gastos sin sacrificar la fiabilidad. La gasolina 98 en España es un combustible de 98 octanos (RON) pensado para motores de alta compresión o alto rendimiento. Ofrece mayor resistencia a la detonación, mejor aprovechamiento de la potencia en motores que lo requieren y aditivos que ayudan a mantener el motor más limpio. Conduce con suavidad: acelera y frena progresivamente, mantén velocidad constante y usa el control de crucero cuando sea posible. Mantén la presión correcta de los neumáticos y haz mantenimiento regular; quita peso innecesario y portaequipajes cuando no los uses. Planifica rutas para evitar atascos; apaga el motor en paradas largas y usa el aire acondicionado con moderación.