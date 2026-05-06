En numerosas localidades y surtidores de España, el valor por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar. Durante este miércoles, 6 de mayo de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,53 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,71 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,73 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros sustituyó en un -0.43% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 0.21%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este miércoles, 6 de mayo de 2026 es el siguiente: Durante este miércoles, 6 de mayo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 en España es gasolina sin plomo de 95 octanos (RON), la más habitual para coches; ofrece buen rendimiento y eficiencia, ayuda a evitar el picado del motor y suele ser más barata que la 98, reduciendo costes sin comprometer la fiabilidad. La gasolina 98 en España es un combustible de 98 octanos (RON) pensado para motores de alta compresión o alto rendimiento. Ofrece mayor resistencia a la detonación, mejor aprovechamiento de la potencia en motores que lo requieren y aditivos que ayudan a mantener el motor más limpio. En España, los combustibles convencionales para vehículos son la gasolina (95 y 98) y el diésel, disponibles de forma generalizada en las estaciones de servicio. A menudo incluyen porcentajes de biocombustibles (E5/E10 en gasolina y B7/B10 en diésel) y cumplen las normas europeas de calidad y emisiones. Como alternativas, existen el GLP (Autogás) y el gas natural vehicular (GNC y GNL), con una red más limitada pero con ahorro y menores emisiones locales. También están la electricidad para vehículos eléctricos e híbridos enchufables y el hidrógeno para pilas de combustible, cuya infraestructura aún es incipiente.