Las 5 inversiones outsiders que 'volaron' este 2023

Los grandes inversores han pasado gran parte de 2023 intentando aprovechar tardíamente un repunte bursátil que pocos veían venir, o sufriendo pérdidas cuando el "año de los bonos" se desplomó. Pero el año también ha ofrecido grandes ganancias a los traders dispuestos a sumergirse en mercados más esotéricos. Estas son nuestras mejores operaciones de nicho:

El rally de los bonos turcos

Los bonos turcos en dólares subieron con fuerza en 2023, registrando mayores ganancias que cualquiera de los principales componentes del índice de renta fija de referencia para los mercados emergentes, ya que los inversores aplaudieron las señales de que el país seguiría una política más convencional.

La deuda turca incluida en el índice JPMorgan EMBI Global Diversified Bond, un indicador ampliamente utilizado como referencia por los gestores de fondos de mercados emergentes, registró una rentabilidad de alrededor del 16% en 2023. Las ganancias superaron la rentabilidad del 11% registrada por el índice más amplio y marcaron el mejor rendimiento de los 10 principales (por peso) que componen el índice.

Inflación desatada y fuerte devaluación: el caso de Turquía y las similitudes con Argentina

La fuerte rentabilidad de la deuda turca en dólares se produjo en un año turbulento para los activos del país. El presidente Recep Tayyip Erdogan fue reelegido en mayo y sorprendió a muchos economistas e inversores cuando se alejó de las políticas heterodoxas que habían hecho caer la lira y dejado peligrosamente agotadas las reservas de divisas del banco central.

Nombró como ministro de Finanzas a Mehmet Simsek, un reputado exestratega de bonos de Merrill Lynch, y como jefe del Banco Central a Hafize Gaye Erkan, exbanquero de Goldman Sachs. Simsek y Erkan han tomado medidas para reconstruir las reservas de divisas del país y han subido las tasas de interés en un intento de frenar la inflación, que se sitúa en el 60%.

Sin embargo, persiste la preocupación sobre si Erdogan, un viejo opositor a las tasas de interés altas, mantendrá la nueva estrategia antes de las elecciones locales clave del próximo año.

El uranio alcanza récords de 15 años

La carrera alcista del uranio en 2023 fue producto de dos tendencias económicas a largo plazo: la necesidad de seguridad energética y el impulso hacia la emisión cero de carbono. Otros factores también ayudaron.





La invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 obligó a los gobiernos de todo el mundo a reconsiderar su dependencia de las importaciones de energía, mientras que la creciente presión para reducir las emisiones de carbono en línea con los acuerdos internacionales ha renovado la atención sobre la energía nuclear como fuente de energía abundante y, sobre todo, limpia.

El precio de la 'torta amarilla' alcanzó en diciembre su nivel más alto en 15 años, u$s 90 la libra, según datos de futuros de CME Group, frente a los u$s 50 de principios de año.

Los inversores en uranio afirman que aún le queda recorrido. El golpe de Estado en Níger, que posee alrededor del 5% de las reservas mundiales, provocó un pequeño susto en el suministro en julio, cuando la amenaza de una menor disponibilidad del material reverberó en Occidente.

Tensión en el comercio mundial por los conflictos en los canales de Suez y Panamá

Ahora, Yellow Cake, una sociedad de inversiones que cotiza en el Reino Unido y compra y almacena uranio, advierte de que China intenta acaparar el mercado para satisfacer su creciente demanda. Y la dependencia de Rusia, el mayor exportador del uranio enriquecido que necesitan las centrales nucleares, hace saltar las alarmas en Washington DC y otros lugares.

Solana vuelve al ruedo

Solana, una criptomoneda considerada en su día como el futuro de las finanzas digitales, volvió a la vida este año después de que el colapso de FTX eliminara más del 90% de su valor.

Uno de los mayores defensores de Solana había sido Sam Bankman-Fried, el CEO del fallido exchange de criptomonedas, que la promocionó como un libro contable digital que podría gestionar miles de operaciones por segundo, un obstáculo tecnológico que muchas criptomonedas no han podido superar, incluido bitcoin. Cuando FTX se derrumbó, guardaba un gran stock de Solana. Junto con los problemas de confianza que plagaron el token, eso bajó el precio de la cripto de u$s 250 a sólo u$s 13, a principios de 2023.

Bitcoin está de vuelta y promete 'volar' en 2024

Pero Solana empezó a arreglar poco a poco sus fallas habituales -el último grande fue en febrero- y se fue desvinculando de Bankman-Fried a ojos de los inversores. En lo que va de año ha subido un 560%, hasta los u$s 87.

Sin embargo, la ambición de que Solana pueda convertirse algún día en la "Visa del sistema de activos digitales", en palabras de un banco de Wall Street, sigue estando muy lejos. Sólo el 2% de los u$s 52.000 millones que los inversores han comprometido con proyectos para redes financieras descentralizadas han sido enviados a proyectos construidos a partir del token.

Hidroelectrica brilla entre las OPI europeas

Pocos inversores habrían apostado por una empresa hidroeléctrica rumana para encabezar la lista de las mayores ofertas públicas iniciales (OPI) de Europa en 2023.

La OPI de u$s 2000 millones de la empresa estatal Hidroelectrica en Bucarest en julio -la mayor de Europa desde la de Porsche en septiembre de 2022- superó a la farmacéutica alemana Schott Pharma y al grupo italiano de juegos de azar Lottomatica, que recaudaron u$s 1000 millones y u$s 660 millones en sus debuts bursátiles este año.

El gobierno español amplía impuestos a bancos y empresas energéticas

Las acciones de Hidroelectrica, uno de los mayores grupos europeos de energías renovables , han subido desde entonces más de una quinta parte, con grandes ganancias para los inversores institucionales, entre ellos M&G Investment Management, Vanguard y Fiera Capital.

La propia OPI fue "sobresuscrita varias veces" al precio de oferta, según Hidroelectrica, cuyo beneficio neto e ingresos en el tercer trimestre aumentaron un 42% y un 32% interanuales. La producción de electricidad aumentó un 38%, hasta 14.101 gigavatios hora.

Sin embargo, el mercado europeo de OPI sigue de capa caída, con un apetito inversor limitado por la creciente preocupación ante la ralentización del crecimiento económico . La promesa de mayores reservas de capital en Estados Unidos resultó demasiado atractiva para empresas como el fabricante de chips Arm y el grupo de materiales de construcción CRH, ambos con sede en el Reino Unido.

Europa representó sólo el 5% de los ingresos mundiales por OPI en 2023, por detrás de China y EE.UU., con el 54% y el 25%, respectivamente, según datos recopilados por EY.

Los precios del cacao se disparan

Los futuros del cacao han alcanzado máximos históricos debido a las condiciones meteorológicas extremas que han asolado las cosechas en África Occidental, mermando los suministros y elevando los precios del chocolate para los consumidores mundiales.

El contrato de futuros de cacao del Intercontinental Exchange de Londres -una referencia mundial que permite a los operadores comprar y vender órdenes individuales de hasta 1000 toneladas- cotiza ahora a u$s 4550 la tonelada métrica, un 91% más que a principios de año. En el sector de las materias primas blandas, sólo el jugo de naranja ha subido más en 2023.

Según los analistas, las lluvias más intensas de lo habitual en algunas zonas de Ghana, Nigeria y Costa de Marfil, principales proveedores mundiales de cacao, han agravado la propagación de la enfermedad de la vaina negra y retrasado las cosechas. Los comerciantes temen ahora que el clima cálido y seco, potenciado por El Niño, pueda mermar aún más la producción a principios del año próximo.

Aun así, es "difícil justificar la magnitud de la subida" de los precios del cacao, según Warren Patterson, responsable de estrategia de materias primas de ING. "Si la oferta de África Occidental no resulta ser tan mala como se temía, el mercado se prepara para una agresiva corrección a la baja".