La predicción del CEO de BlackRock sobre la inteligencia artificial: ¿puede ayudar a bajar la inflación?

El fundador de BlackRock, Larry Fink, ha pronosticado que las "oportunidades transformadoras" de la inteligencia artificial podrían resolver la crisis de productividad, a la que culpa por la alta inflación persistente.

"El colapso de la productividad ha sido una cuestión central en la economía mundial. La inteligencia artificial tiene el enorme potencial de aumentar la productividad y transformar los márgenes en todos los sectores. Puede ser la tecnología que haga bajar la inflación ", dijo Fink.

Advirtió en repetidas ocasiones que una inflación alta podría obligar a la Reserva Federal estadounidense a reanudar la suba de tasas de interés a fines de este año.

Señalando que es un fan de las películas distópicas, Fink dijo que el gestor de patrimonio por u$s 9 billones aportaría una "sana paranoia" y un "sano entusiasmo" a sus inversiones en la tecnología.

Mientras tanto, Fink dijo que BlackRock, que es el mayor gestor de patrimonio del mundo, sigue buscando adquisiciones que puedan ampliar su huella global, expandir su oferta tecnológica y ampliar su presencia en los mercados privados .

"Estamos reimaginando nuestro modelo de negocio", dijo el CEO. "BlackRock nunca ha tenido miedo de hacer grandes apuestas. Nuestra voluntad de trastocarnos a nosotros mismos y al sector... creó los cimientos de lo que BlackRock es hoy e impulsará nuestro crecimiento en el futuro".





Fink y otros ejecutivos no hicieron mención a las críticas sostenidas que BlackRock ha recibido de políticos republicanos 'anti-woke' en Estados Unidos, salvo una reiteración de las oportunidades financieras que ve en la inversión en la transición energética.

El grupo prometió seguir aumentando sus ingresos un 5% anual con objetivos agresivos para su negocio tecnológico Aladdin y su negocio de mercados privados, relativamente pequeño pero con grandes márgenes.

El grupo anunció un acuerdo con Avaloq, proveedor suizo de software bancario propiedad de la japonesa NEC Corporation. BlackRock realizará una inversión minoritaria y vinculará la tecnología a su oferta Aladdin para gestores de patrimonios.

Los ejecutivos también esperan sacar provecho de la tendencia de las compañías de seguros, fondos endowment y de pensiones a reducir el número de gestores con los que trabajan e incluso a subcontratar toda su cartera a una sola empresa. BlackRock ha conseguido 20 de estos 'megamandatos' valorados en al menos u$s 5000 millones desde 2019.

"Los clientes están haciendo más con menos proveedores y haciendo más con nosotros", dijo el director de operaciones Rob Goldstein.

En cinco años el grupo aspira a duplicar sus ingresos procedentes de los mercados privados desde el nivel actual de u$s 1000 millones. Para ello, ha separado recientemente la dirección de los fondos de crédito privado y multiactivos del private equity tradicional. Cuenta con u$s 320.000 millones en activos alternativos, de los que u$s 156.000 millones corresponden a mercados privados, y el resto a hedge funds y crédito líquido.

Aunque los críticos se quejan del tamaño y la influencia de BlackRock, varios oradores afirmaron que el sector de la gestión de activos sigue estando relativamente poco consolidado.