La inflación vuelve a encabezar la lista de temores entre los inversores

Y relájese. Tras meses de discusiones, los políticos estadounidenses se han puesto de acuerdo para dar al país un mayor margen de maniobra a la hora de endeudarse , una medida que elimina el riesgo de un default potencialmente catastrófico de sus bonos del Tesoro.

Evitar una debacle del principal activo sin riesgo del mundo es una victoria del sentido común.

Si está fuertemente invertido en el fabricante de chips Nvidia y otras acciones de las grandes tecnológicas estadounidenses , está pasando su mejor momento independientemente de toda esta pantomima . Para todos los demás, el acuerdo sobre el techo de la deuda es una rara inyección de buenas noticias en un año lleno de preocupaciones, como bien resumió HSBC la semana pasada. "Recapitular los primeros cinco meses de 2023 se parece más a una lista de canciones de agoreros que a otra cosa", escribió Max Kettner, estratega jefe de multiactivos del banco. Aparte de la disputa sobre el techo de la deuda estadounidense, los gestores de fondos han tenido que lidiar con una serie de quiebras bancarias en EE.UU., la alarma por una contracción del crédito y las constantes advertencias sobre un espectáculo de terror en las ganancias corporativas.

Sin embargo, los mercados de riesgo han seguido subiendo. Sin duda, las acciones estadounidenses en particular están dominadas por un pequeño grupo de nombres de altos vuelos , sin los cuales estarían chatas este año. Hay división de opiniones sobre si esto es, en sí mismo, motivo de alarma. En cualquier caso, el S&P 500 ha ganado alrededor de un 10% en lo que va de 2023, a pesar de la lista de riesgos y las advertencias de desastre inminente . Incluso Kettner, que ha sido optimista sobre los precios de los activos de riesgo durante todo el año, está cada vez más nervioso porque esto ha ido demasiado lejos.

La cuestión ahora es si que si al borrar la posibilidad de un default de EE.UU. de la agenda, se despejará el camino para nuevos repuntes en las acciones estadounidenses y mundiales . La sensación es que es una condición previa necesaria, pero probablemente no suficiente por sí sola.

"El rally necesita más", escribió Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management. "Aunque la perspectiva de una resolución [del techo de deuda] es positiva para el sentimiento de riesgo y puede apoyar a las acciones a corto plazo, seguimos pensando que el equilibrio riesgo-recompensa para la renta variable estadounidense en general sigue siendo desfavorable en medio de otros desafíos macro".

A riesgo de sonar como un disco rayado, la inflación encabeza la lista de retos macroeconómicos : la fuerza corrosiva que masticó y escupió a los gestores de fondos el año pasado, perjudicando tanto a las acciones como a los bonos. Pocos están dispuestos a que se repita.

Las pruebas de que la temida 'i-word' [inflación] simplemente no retrocede están por todas partes. El gasto en consumo personal [PCE, por sus siglas en inglés], la medida de inflación favorita de la Reserva Federal de EE.UU., sigue dando tumbos. A principios de este mes, el PCE core se situó en el 4,7% anual, muy por encima del objetivo de la Fed. El rápido retorno a una inflación baja y, sobre todo, estable, se niega obstinadamente a materializarse.

" La gente habla del pico de inflación, pero no ve venir las siguientes olas ", afirma Frédéric Leroux, responsable del equipo de activos cruzados de Carmignac en París. " Hemos tenido el primer pico, pero habrá una serie de ellos en los próximos años ".

Con demasiada frecuencia, dice, los inversores y analistas deducen que la rápida aceleración de los aumentos de precios después de los cierres de la pandemia tuvo una gran fuente solucionable -el cierre y la reapertura de las cadenas de suministro mundiales- y otra menos solucionable: la guerra en Ucrania.

En cambio, están en juego fuerzas interrelacionadas más amplias, desde la deslocalización hasta el restablecimiento de la geopolítica mundial y la transición a la energía verde, todo lo cual apunta a una mayor inflación estructural en las próximas décadas. "El mercado opina que la inflación es transitoria", afirma Leroux. "No lo es".

Para él, esto refuerza los argumentos a favor de una gestión de fondos activa en lugar de pasiva , que se aleje de los valores de crecimiento, especialmente en EE.UU., y se incline en su lugar por las Bolsas menos apreciadas. Se siente atraído por Japón, Europa y Asia. "Tenemos esta gran ola [de interés inversor] de oeste a este", afirma.

Michael Saunders, exmiembro del comité de política monetaria del Banco de Inglaterra y ahora asesor principal de Oxford Economics, sugiere que esto puede ser un poco pesimista.

" La inflación no desaparecerá tan rápido como llegó ", afirma. "La 'desinflación inmaculada', en la que se dispara y luego vuelve a bajar, parece ahora menos plausible. Pero creo que los bancos centrales terminarán consiguiéndolo. Así que no tendremos una inflación estructuralmente más alta, pero sí tasas de interés estructuralmente más altas para asegurarnos de que no sea persistente".

Este mensaje está calando. Las expectativas de un recorte de tasas en EE.UU. para suavizar el golpe de las tensiones en el sistema bancario se están desvaneciendo. Los mercados de futuros han pasado de anticipar que la próxima medida de la Fed supondrá un recorte, a apostar por una probabilidad de alza de uno a tres aproximadamente .

Si quitamos las acciones tecnológicas de alto vuelo, de repente parece que los catastrofistas siguen lanzando sus grandes éxitos. La inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones.