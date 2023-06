Con o sin Trump, el colapso de Estados Unidos podría ser inevitable

Cuando el expresidente estadounidense Donald Trump fue encontrado culpable de abusos sexuales a la periodista E Jean Carroll el mes pasado, algunos observadores podrían haber esperado que esto lo hiciera menos atractivo para los votantes estadounidenses. Pero no fue así. Si nos fijamos en una encuesta de Quinnipiac publicada a fines de mayo, Trump cuenta ahora con el respaldo del 56% de los republicanos para las elecciones de 2024 , más del doble que su rival más próximo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Es cierto que alrededor del 56% de los votantes encuestados dicen que desaprueban a Trump , pero una proporción similar también desaprueba al presidente Joe Biden. Una encuesta de Pew también sugiere que el 56% de los estadounidenses piensa actualmente que Estados Unidos no puede resolver sus propios problemas , frente al 41% del pasado mes de junio. Por si fuera poco, la encuesta concluye que "aproximadamente tres cuartas partes del público dicen tener poca o ninguna confianza en la sabiduría del pueblo estadounidense a la hora de tomar decisiones políticas, frente al 62% de 2021".

¿Qué explica este nivel de disfunción? A menudo se nos dice que la política estadounidense está en manos de fuerzas oscuras alimentadas por la manipulación política y las Big Tech, ya que la desinformación socava la democracia. Puede que esto sea cierto en parte. Sin embargo, desde otro punto de vista, vale la pena reflexionar sobre algunas de las ideas avanzadas por Peter Turchin, biólogo y científico que usa big data para estudiar los ecosistemas. Aplicar esos métodos para analizar el auge y caída de sociedades complejas es un enfoque que ha bautizado como 'cliodinámica'. Clío era la musa griega de la historia.

Donald Trump fue declarado culpable de abuso sexual: ¿cuál es el futuro del expresidente?

Turchin utiliza montones de información económica y sociológica de la historia para explorar los ciclos de las economías políticas a lo largo de miles de años en todo el mundo. Esto lo llevó a la conclusión de que existe un patrón fundamental: una élite se hace con el poder y, con el tiempo, intenta protegerlo acaparando cada vez más recursos. Inevitablemente, esto acaba empobreciendo aún más a los pobres y generando una 'sobreproducción de la élite' -demasiadas élites para tan pocos roles- que, a su vez, conduce a una frustración extrema, ansiedad y luchas internas.

El resultado suele ser una explosión social y una desintegración política, y los modelos de Turchin sugieren que estos cambios estructurales suelen producirse cada 100 años aproximadamente en las sociedades complejas. Incluso antes de la elección de Trump en 2016, predijo que EE.UU. y Europa estaban destinados a unos "turbulentos años veinte".

Las ideas de Turchin son controvertidas. Hace veinte años, su teoría de los imperios, esbozada en el libro 'Historical Dynamics', provocó el rechazo de los historiadores. "Las matemáticas sofisticadas no mejorarán las teorías sociales naives", argumentó un crítico. Pero con Trump intentando escenificar su regreso, Turchin también está de vuelta. Su nuevo libro, 'The End Times: Elites, Counter-Elites and the Path of Political Disintegration', sostiene que la dinámica que predijo anteriormente no hace más que intensificarse. Afirma que décadas de caída de los salarios reales han tenido su impacto, como demuestran los datos de disminución de la esperanza de vida de los estadounidenses pobres. Mientras tanto, la sobreproducción de las élites está aumentando, a medida que el número de graduados se dispara y la competencia por los puestos de trabajo se hace cada vez más intensa , alimentando la inseguridad y el resentimiento en el 1% más rico, incluso entre los niveles más altos.

De hecho, cuando Turchin ejecuta un modelo cliodinámico basado en los últimos 60 años de tendencias económicas y sociológicas en EE.UU., sus resultados sugieren -incluso sin tener en cuenta otros detalles sobre Trump y Biden- que "para 2020 tanto el empobrecimiento como la sobreproducción de la élite... alcanzan niveles muy altos [en EE.UU.]. La curva de radicalización empieza a crecer después de 2010 y literalmente explota durante la década de 2020. Lo mismo ocurre con la violencia política". En este mundo, sucesos como la insurrección del 6 de enero [el asalto al Capitolio] podrían ser sólo presagios.

El peligro acechante de un regreso de Donald Trump

En lenguaje llano, esto sugiere que una figura como Trump es un síntoma, más que la causa de la agitación de EE.UU. La única manera de cambiar esta trayectoria, basándose en los datos, es reproducir las políticas del New Deal de los años '30 y los años inmediatamente posteriores a la guerra en EE.UU., utilizando la redistribución para reducir la desigualdad. En la década de 1950, por ejemplo, las tasas máximas del impuesto federal a la renta. se dispararon hasta el 90%, frente al 7% de 1913 o el 37% actual.

Estos planteos horrorizarían a muchas élites estadounidenses, hasta el punto de que podrían rechazar de plano estas previsiones o señalar que basarse en modelos mecanicistas es peligroso. Pero Turchin no es la única Casandra contemporánea; incluso el multimillonario Ray Dalio, otro creyente en los cambios cíclicos, advierte de que el aumento de la desigualdad podría crear explosiones sociales.

Así pues, sería absurdo que los dirigentes estadounidenses ignoraran a Turchin. Aunque sólo sea por eso, el concepto de sobreproducción de élite es una buena manera de explicar por qué la educación de élite estadounidense es ahora tan costosa, competitiva y perjudicial para los niños y adultos de élite.