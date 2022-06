La guerra entre Rusia y Ucrania puede ser el comienzo de la segunda Guerra Fría

Desde que Rusia invadió Ucrania, se ha hablado mucho de los ecos de la Segunda Guerra Mundial y de los peligros de una tercera. Pero el momento global actual se parece mucho más a un retorno de la Guerra Fría.

Una vez más, Estados Unidos está reuniendo una coalición de democracias para enfrentarse a un eje Rusia-China. Una vez más, los peligros de una guerra nuclear son el centro de la política internacional. Y una vez más, hay un gran bloque de países no alineados -que ahora se conoce generalmente como el 'sur global'- que es cortejado intensamente por ambas partes.

Muchos en el sur global insisten en que Ucrania es un conflicto regional que no debe permitirse perturbar o cambiar el mundo entero. Pero los responsables políticos de la administración Biden ya enmarcan la guerra en términos globales. Ven a Rusia y China como socios en un desafío al "orden basado en reglas", defendido por Estados Unidos y sus aliados. Las batallas en Ucrania son actualmente el escenario central de esa lucha más amplia.

Visto desde Washington, las amenazas a la seguridad en Europa y Asia están ahora tan profundamente conectadas que los dos continentes son vistos por los funcionarios como un "sistema operativo único". Se trata de una forma de pensar que recuerda mucho a la de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos era siempre consciente de que lo que ocurría en Vietnam o Corea podía tener efectos en la Berlín dividida o en el Atlántico Norte.

Una gran diferencia con respecto a la Guerra Fría es que esta vez los estadounidenses ven a China, y no a Rusia, como su rival más serio . Esa creencia no ha cambiado por el hecho de que sea el presidente ruso, Vladimir Putin, quien haya lanzado una guerra. De hecho, el enfoque en China de la administración Biden intensifica la tendencia a ver la guerra de Ucrania no sólo como algo relacionado con la seguridad de Europa, sino con el orden global más amplio.

Aunque en Occidente se habla con cierta ligereza de intentar "hacer un Kissinger" -y volver a fraguar una ruptura entre Rusia y China, como ocurrió en la década de 1970-, pocos en Washington creen que esa sea una perspectiva plausible a corto plazo. Por el contrario, los funcionarios estadounidenses consideran que China está firmemente con Rusia . Disuadir a Beijing de traducir sus sentimientos prorrusos en un apoyo militar o económico directo a Moscú sigue siendo una de las principales prioridades estadounidenses.

Los aliados de Estados Unidos en Asia -en particular Japón, Corea del Sur y Australia- también son muy conscientes de las implicaciones de la guerra de Ucrania para su propia seguridad. El peor escenario para ellos sería que la agresión rusa envalentonara a China y distrajera a Estados Unidos , lo que llevaría a una invasión china de Taiwán que transformaría la región. El mejor de los casos es que la guerra de Ucrania revitalice la alianza occidental y el liderazgo mundial de Estados Unidos y haga que China retroceda en Asia.



En realidad, sin embargo, la gente de Biden no cree que los problemas de Rusia en Ucrania hayan hecho cambiar de opinión a los chinos sobre la conveniencia de una posible invasión de Taiwán. Creen que los chinos están más interesados en averiguar en qué se ha equivocado Rusia, y en ajustar sus propios planes en consecuencia. La necesidad de una fuerza abrumadora en cualquier acción militar es una probable lección. Otra es la necesidad de proteger la economía china de posibles sanciones occidentales.

A finales de mayo, Biden visitó Japón y Corea del Sur, y no fue la primera vez que sugirió que Estados Unidos lucharía para defender a Taiwán. (Su administración se vio de nuevo obligada a matizar los comentarios del presidente). A finales de junio, la OTAN celebrará una cumbre en Madrid. De manera significativa, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda han sido invitados a asistir.

Reunir una coalición de democracias pretende mejorar la posición de seguridad de Occidente tanto en Europa como en Asia. Países como Japón desempeñan un importante papel simbólico y práctico en la lucha con Rusia. Son vitales para el esfuerzo de las sanciones, ya que hacen mucho más difícil que Moscú encuentre formas fáciles de eludirlas. A cambio, los asiáticos desean que los países europeos desempeñen un mayor papel en materia de seguridad en Asia . Las recientes visitas navales de británicos, franceses, alemanes y holandeses a la región han sido bien recibidas.

Pero mientras los estadounidenses están contentos con la respuesta de sus aliados más importantes del norte de Asia a la guerra de Ucrania, están preocupados por su incapacidad para ganar la batalla de la opinión en el sudeste asiático. En una reciente cumbre con la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean, por sus siglas en inglés) en Washington, algunos líderes de Asean se hicieron eco en privado de los argumentos rusos sobre la responsabilidad de la OTAN en la guerra de Ucrania y las supuestas operaciones de "falsa bandera".

India se considera un reto aún más importante. El gobierno del primer ministro Narendra Modi ha tenido cuidado de evitar tomar partido en Ucrania, absteniéndose en las votaciones clave de la ONU y aumentando las importaciones de petróleo de Rusia. Los estadounidenses creen que insistir en Nueva Delhi sobre este tema puede ser contraproducente. En lugar de ello, pretenden acercar gradualmente a India a ellos haciendo hincapié en los intereses de seguridad compartidos por ambos países para contener el poderío chino.

Algunos historiadores ven ahora la Primera y la Segunda Guerra Mundial como dos etapas de un mismo conflicto, separadas por una generación de paz cada vez más frágil. Es posible que los historiadores del futuro hablen de la primera y la segunda Guerra Fría, separadas por una era de 30 años de globalización. La primera guerra fría terminó con la caída del muro de Berlín en 1989. La segunda, al parecer, comenzó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.