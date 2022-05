Henry Kissinger y el día después de la guerra en Ucrania: "No es natural que China y Rusia tengan intereses idénticos"

Edward Luce, editor del Financial Times, habló con el exsecretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, sobre la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin y el fantasma de la guerra nuclear durante el Festival FTWeekend en Washington. A continuación, una transcripción editada de la charla:

Financial Times: Mi primera pregunta para usted es: ¿estamos en una nueva guerra fría con China?

Henry Kissinger: En el momento en que nos abrimos a China, Rusia era el principal enemigo, pero nuestras relaciones con China eran tan malas como podían serlo. Nuestro punto de vista al abrirnos a China era que no era prudente, cuando tienes dos enemigos, tratarlos exactamente igual.

Lo que produjo la apertura fueron tensiones que se desarrollaron de forma autónoma entre Rusia y China. [El exjefe de Estado de la Unión Soviética, Leonid] Brezhnev no podía concebir que China y Estados Unidos pudieran unirse. Pero Mao, a pesar de toda su hostilidad ideológica, estaba dispuesto a iniciar conversaciones.

En principio, la alianza [sino-rusa] está en contra de los intereses creados, ya está establecida. Pero no me parece que sea una relación intrínsecamente permanente.

FT: Entiendo que a Estados Unidos le interesa geopolíticamente fomentar un mayor distanciamiento entre Rusia y China. ¿Es esto un error?

HK: La situación geopolítica mundial sufrirá cambios significativos una vez que termine la guerra de Ucrania. Y no es natural que China y Rusia tengan intereses idénticos en todos los problemas previsibles. No creo que podamos generar posibles desacuerdos, pero creo que las circunstancias sí lo harán. Tras la guerra de Ucrania, Rusia tendrá que replantearse como mínimo su relación con Europa y su actitud general hacia la OTAN. Creo que no es prudente adoptar una posición adversa frente a dos adversarios de forma que los acerque, y una vez que asumamos este principio en nuestras relaciones con Europa y en nuestros debates internos, creo que la historia ofrecerá oportunidades en las que podremos aplicar el enfoque diferencial.

Eso no significa que ninguno de ellos se convierta en amigo íntimo de Occidente, sólo significa que en cuestiones específicas, a medida que vayan surgiendo, dejamos abierta la opción de tener un enfoque diferente. En el periodo que tenemos por delante no debemos agrupar a Rusia y China como un elemento integral.

FT: El gobierno de Biden está enmarcando su gran desafío geopolítico como el de la democracia frente a la autocracia. ¿Me parece que hay una insinuación implícita de que se trata de un marco equivocado?



HK: Tenemos que ser conscientes de las diferencias de ideología y de interpretación que existen. Deberíamos utilizar esta conciencia para aplicarla en nuestro propio análisis de la importancia de las cuestiones a medida que van surgiendo, en lugar de convertirla en la principal cuestión de confrontación, a menos que estemos dispuestos a hacer del cambio de régimen el principal objetivo de nuestra política. Creo que, dada la evolución de la tecnología y la enorme capacidad destructiva de las armas que existen actualmente, [la búsqueda de un cambio de régimen] puede venirnos impuesta por la hostilidad de otros, pero deberíamos evitar generarla con nuestras propias actitudes.

FT: El lenguaje nuclear, que viene con fuerza de [el presidente ruso Vladímir] Putin, de la gente que le rodea, ¿dónde lo sitúa en términos de la amenaza a la que nos enfrentamos hoy?

HK: Ahora nos enfrentamos a tecnologías en las que la rapidez de los intercambios, la sutileza de los inventos, pueden producir niveles de catástrofe que ni siquiera eran imaginables. Y lo extraño de la situación actual es que las armas se multiplican en ambos lados y su sofisticación aumenta cada año.

Pero casi no hay discusión a nivel internacional sobre lo que pasaría si las armas llegaran a utilizarse. Mi llamado en general, sea cual sea el bando al que pertenezcas, es a entender que ahora vivimos en una era totalmente nueva, y que nos hemos descuidado ese aspecto. Pero a medida que la tecnología se extienda por el mundo, como lo hace de forma inherente, la diplomacia y la guerra necesitarán un contenido diferente y eso será un reto.

FT: Usted se ha reunido con Putin entre 20 y 25 veces. La doctrina nuclear militar rusa es que responderán con armas nucleares si sienten que el régimen está bajo amenaza existencial. ¿Dónde cree que está la línea roja de Putin en esta situación?

HK: Me he reunido con Putin, como estudiante de asuntos internacionales, aproximadamente una vez al año durante un periodo de unos 15 años para mantener conversaciones estratégicas puramente académicas. Creo que sus convicciones básicas eran una especie de fe mística en la historia rusa... y que se sentía ofendido, en ese sentido, no por nada que hiciéramos en particular al principio, sino por esta enorme brecha que se abrió con Europa y el Este. Se sintió ofendido y amenazado porque Rusia estaba amenazada por la absorción de toda esa zona por la OTAN. Esto no excusa y no habría augurado un ataque de la magnitud de la toma de un país reconocido.

Creo que calculó mal la situación a la que se enfrentaba a nivel internacional y obviamente calculó mal las capacidades de Rusia para sostener una acción tan importante, y cuando llegue el momento del acuerdo todos deben tenerlo en cuenta, que no vamos a volver a la relación anterior sino a una posición para Rusia que será diferente debido a esto, y no porque nosotros lo exijamos sino porque ellos lo produjeron.

FT: ¿Cree que Putin está recibiendo buena información y, si no es así, para qué otros errores de cálculo deberíamos prepararnos?

HK: En todas estas crisis, uno tiene que tratar de entender cuál es la línea roja interna del contrario... La pregunta obvia es cuánto tiempo continuará esta escalada y cuánto margen hay para una mayor escalada. ¿O ha llegado al límite de su capacidad y tiene que decidir en qué momento la escalada de la guerra tensará su sociedad hasta un punto que limitará su aptitud para dirigir la política internacional como gran potencia en el futuro?

No puedo juzgar cuándo llega a ese punto. Cuando se llegue a ese punto, ¿se intensificará pasando a una categoría de armas que en 70 años de existencia nunca se han utilizado? Si se cruza esa línea, será un acontecimiento extraordinariamente significativo. Porque no hemos analizado globalmente cuáles serían las próximas líneas divisorias. Una cosa que no podríamos hacer, en mi opinión, es aceptarlo sin más.

FT: Usted se ha reunido muchas veces con [el presidente chino] Xi Jinping y con sus predecesores; conoce bien China. ¿Qué lecciones está sacando China de esto?

HK: Sospecho que cualquier líder chino estaría ahora reflexionando sobre cómo evitar llegar a la situación en la que se metió Putin, y cómo estar en una posición en la que, en cualquier crisis que pudiera surgir, no tuvieran a una parte importante del mundo en su contra.