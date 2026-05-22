Jeff Bezos quiere que la mitad de los contribuyentes en Estados Unidos deje de pagar el impuesto federal a las ganancias para siempre. El fundador de Amazon lo declaró el 20 de mayo a CNBC: ese grupo aporta apenas el 3% de la recaudación total. “ No creo que deba ser el 3%. Creo que debería ser cero ”, afirmó el cuarto hombre más rico del mundo.

La propuesta alcanza a cerca de 76 millones de hogares en la mitad inferior de la escala de ingresos. Según la Tax Foundation, ese grupo tuvo un ingreso promedio de u$s 53.801 en 2023 y pagó en promedio u$s 913 en impuestos federales. En contraste, el 1% más rico aportó cerca del 40% de toda la recaudación.

¿Qué propone Bezos y a quiénes beneficiaría la eliminación del impuesto a las ganancias?

Bezos planteó eliminar —no reducir— el impuesto federal sobre la renta para la mitad de los contribuyentes con menores ingresos, tanto ciudadanos como residentes legales. Su argumento: esa porción es mínima para el fisco, pero decisiva para cada familia .

La medida tiene alcance más acotado de lo que parece. Cerca del 40% de ese segmento ya no paga este impuesto gracias a créditos fiscales reembolsables, según la Tax Foundation. Bezos propone que la exención sea total para todos en ese rango.

¿Quiénes están en la mitad inferior de contribuyentes?

Hogares con ingresos de hasta u$s 53.801 anuales (IRS, 2023)

Aproximadamente 76 millones de hogares en todo el país

Ciudadanos y residentes extranjeros con salarios bajos y medios-bajos

Muchos ya acceden a créditos que reducen su carga tributaria actual

Jeff Bezos quiere que la mitad de los contribuyentes en Estados Unidos deje de pagar el impuesto federal a las ganancias para siempre. Fuente: Bloomberg.

¿Cómo impacta esta propuesta en el debate sobre el impuesto a las ganancias en Estados Unidos?

La propuesta cruza líneas partidarias y ya generó rispideces. Bezos descartó compensar la pérdida de recaudación subiendo impuestos a los ricos. “Podrían duplicar los impuestos que pago y eso no va a ayudar a esa maestra en Queens”, dijo. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, le respondió en X: “Conozco maestros en Queens que estarían en desacuerdo”.

El debate ocurre mientras California avanza con un impuesto patrimonial del 5% sobre unos 200 multimillonarios, que recaudaría cerca de u$s 100.000 millones. Investigadores del ITEP advirtieron que la propuesta de Bezos “suena más grandiosa de lo que es”: el código fiscal ya contempla beneficios para los ingresos bajos y medios.