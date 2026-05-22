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Jeff Bezos quiere que la mitad de los contribuyentes en Estados Unidos deje de pagar el impuesto federal a las ganancias para siempre. El fundador de Amazon lo declaró el 20 de mayo a CNBC: ese grupo aporta apenas el 3% de la recaudación total. “No creo que deba ser el 3%. Creo que debería ser cero”, afirmó el cuarto hombre más rico del mundo.
La propuesta alcanza a cerca de 76 millones de hogares en la mitad inferior de la escala de ingresos. Según la Tax Foundation, ese grupo tuvo un ingreso promedio de u$s 53.801 en 2023 y pagó en promedio u$s 913 en impuestos federales. En contraste, el 1% más rico aportó cerca del 40% de toda la recaudación.
¿Qué propone Bezos y a quiénes beneficiaría la eliminación del impuesto a las ganancias?
Bezos planteó eliminar —no reducir— el impuesto federal sobre la renta para la mitad de los contribuyentes con menores ingresos, tanto ciudadanos como residentes legales. Su argumento: esa porción es mínima para el fisco, pero decisiva para cada familia.
La medida tiene alcance más acotado de lo que parece. Cerca del 40% de ese segmento ya no paga este impuesto gracias a créditos fiscales reembolsables, según la Tax Foundation. Bezos propone que la exención sea total para todos en ese rango.
¿Quiénes están en la mitad inferior de contribuyentes?
- Hogares con ingresos de hasta u$s 53.801 anuales (IRS, 2023)
- Aproximadamente 76 millones de hogares en todo el país
- Ciudadanos y residentes extranjeros con salarios bajos y medios-bajos
- Muchos ya acceden a créditos que reducen su carga tributaria actual
¿Cómo impacta esta propuesta en el debate sobre el impuesto a las ganancias en Estados Unidos?
La propuesta cruza líneas partidarias y ya generó rispideces. Bezos descartó compensar la pérdida de recaudación subiendo impuestos a los ricos. “Podrían duplicar los impuestos que pago y eso no va a ayudar a esa maestra en Queens”, dijo. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, le respondió en X: “Conozco maestros en Queens que estarían en desacuerdo”.
El debate ocurre mientras California avanza con un impuesto patrimonial del 5% sobre unos 200 multimillonarios, que recaudaría cerca de u$s 100.000 millones. Investigadores del ITEP advirtieron que la propuesta de Bezos “suena más grandiosa de lo que es”: el código fiscal ya contempla beneficios para los ingresos bajos y medios.