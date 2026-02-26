El presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, anunció su renuncia tras una investigación interna del organismo sobre sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Brende señaló el jueves que su decisión de apartarse, después de más de ocho años en el cargo, llegó “tras una cuidadosa consideración”. “Estoy agradecido por la increíble colaboración con mis colegas, socios y miembros y creo que ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”, afirmó en un comunicado. El Foro Económico Mundial, conocido por su cumbre anual en Davos, Suiza, cada enero, inició la investigación a principios de este mes tras la publicación de millones de archivos sobre el fallecido delincuente sexual Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Brende es la última figura de alto perfil afectada por las repercusiones de la difusión de los archivos de Epstein, después de que el exsecretario del Tesoro de EE.UU., Lawrence Summers, decidiera esta semana dejar su puesto como docente en la Universidad de Harvard. Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y ex primera dama de Estados Unidos, declarará el jueves ante legisladores del Congreso estadounidense en el marco de la investigación sobre Epstein. Mientras tanto, el exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, Lord Peter Mandelson, fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas. Fue liberado bajo fianza y niega haber cometido irregularidades. En un comunicado, los copresidentes del Foro Económico Mundial, André Hoffmann y Larry Fink, expresaron sobre la renuncia de Brende: “Deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento por las importantes contribuciones de Børge Brende al Foro Económico Mundial. Su dedicación y liderazgo han sido fundamentales durante un período clave de reformas para la organización, que culminó en una exitosa reunión anual en Davos. Respetamos su decisión de dimitir”. Alois Zwinggi asumirá como presidente y director ejecutivo interino mientras el directorio supervisa la transición en el liderazgo. El conjunto de archivos del Departamento de Justicia muestra intercambios de mensajes por iMessage entre Epstein y Brende en 2018 y 2019. En uno de los mensajes, tras una cena, Brende escribió: “gracias por una cena muy interesante… Eres un anfitrión brillante. Con afecto, Borge”, y luego añadió: “Te extraño, señor. Borge”. En otro intercambio, después de que Epstein detallara el asesoramiento que brindaba a un líder de Medio Oriente, Brende respondió: “Coincido. Me alegra que le estés dando consejo”. Ambos también conversaron sobre Davos y posibles asistentes. Los documentos indican que Epstein parecía apuntar a figuras de alto nivel vinculadas al Foro, incluido Brende, buscando presentaciones e influencia en Davos. La renuncia se produce en un momento particularmente sensible para la organización suiza, considerada durante mucho tiempo una plataforma estable de encuentro para élites políticas y empresariales, pero que enfrenta un escrutinio creciente desde distintos frentes. En los últimos años, el Foro ha lidiado con críticas sobre su gobernanza. El fundador Klaus Schwab, quien dirigió la institución desde su creación en 1971, dejó la presidencia del directorio en abril de 2025 en medio de un escrutinio interno impulsado por denuncias de informantes y cuestionamientos sobre la gobernanza. Fink y Hoffmann fueron designados en agosto para conducir al Foro a través de un proceso de reformas. La investigación sobre la relación de Brende con Epstein —sumada a las turbulencias provocadas por la salida de Schwab— ha alterado la planificación de la sucesión en la presidencia del Foro. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien era la sucesora elegida por Schwab, “ya no es una opción asegurada” para asumir el cargo, según informó el Financial Times a comienzos de este mes.